Dominado por Ferry Paulus sobre la prohibición de los seguidores, esta es una respuesta elegante de Persib Management

Bandung, Viva – Gestión Perseguidor Bandung respondió elegantemente por la declaración del presidente del presidente I.League, Ferry Paulusque aludió al incidente en el partido PersiB Contres Suelo persa Como una de las razones por las que la prohibición de la presencia de los partidarios de los visitantes en Súper liga Temporada 2025/2026.

En su declaración, Ferry Paul destacó que el último partido presenciado por las delegaciones de la FIFA en Bandung fue dañado, incluido el daño a la hierba del estadio. Por lo tanto, continuó, esta prohibición se impuso para mantener el orden y la calidad del partido, especialmente en el partido de la liga de apertura.

«Incluso solo bengatas, baja al campo, aunque solo estalles, está bien, esto va al campo, alterando todo en las gradas», dijo Ferry.

Respondiendo a esto, la gestión de PERSIB a través de Adhitia Putra Herawan como CEO adjunto de PT UN, dio una declaración oficial que confirmó adulto y lleno de responsabilidad. Persib respeta la decisión del regulador de la liga y lo ve como parte del proceso de reforma hacia la implementación de una competencia más segura y ordenada.



Director I.League, Ferry Paulus Foto : Entre/Zaro Ezza Syachniar

«Entendemos y respetamos la decisión de los reguladores de la liga relevantes no ha sido permitido por la presencia de partidarios fuera de la Super League esta temporada. A pesar de la decepcionante Bobotoh, vemos esto como parte del proceso de obtener un sistema de partidos más seguro y ordenado», dijo Adhitia.

También declaró que Persib había llevado a cabo una evaluación interna integral relacionada con el incidente al final de la temporada pasada y no justificó ninguna violación. Sin embargo, Persib cree que el enfoque educativo y colaborativo es más importante para la mejora a largo plazo.

«Continuamos estableciendo una comunicación constructiva con I-League y otras partes interesadas para que en el futuro los partidarios puedan volver a los partidos fuera con un mejor sistema», agregó.

Adhitya también invitó a todos Bobotoh a proteger a la Marwah de Persib y demostró que eran partidarios que no solo eran leales, sino también los más responsables en Indonesia.

La respuesta de gestión de Persib obtiene elogios de muchas partes, incluso en las redes sociales. Se consideran no defensivos, no culpan a otros y siguen enfocados en la mejora interna y la comunicación positiva con los reguladores de la liga.