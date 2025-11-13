Dominada por centrales hidroeléctricas, ESDM dice que el 14,4 por ciento de la generación de electricidad de Indonesia proviene de energía limpia.

Jacarta – Ministerio EMR a través del director general interino de Electricidad, informó Tri Winarno, de 107 gigavatios (GW) generador electricidad En Indonesia, la parte de la generación de electricidad se basa energía renovable o energía limpio alcanzó el 14,4 por ciento o 15,47 GW.

Lea también: ¡En armas! Hombre encontrado muerto en el área de la estatua del caballo de Monas, sospechoso de electrocución



«De la cifra total, la energía hidroeléctrica sigue siendo la columna vertebral con una contribución de más del 7 por ciento», dijo Tri en la reunión de audiencia (RDP) con la Comisión XII de la Cámara de Representantes, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Detalló que la composición de las centrales eléctricas basadas en energías renovables de Indonesia consiste en energía hidroeléctrica con un 7,1 por ciento (7,57 GW), plantas de energía de biomasa con un 3 por ciento (3,17 GW) y plantas de energía geotérmica con un 2,6 por ciento (2,74 GW).

Lea también: Bahlil afirma haber recibido la certificación y habla sobre el nuevo Bobibos BBM





PLTA PB Sudirman 180 MW, ubicado en Banjarnegara, Java Central. Es una de las unidades hidroeléctricas administradas por la Unidad de Negocios de Generación de África.

Luego, para las plantas de energía solar es del 1,3 por ciento (1,37 GW), las plantas de energía eólica son del 0,1 por ciento (0,15 GW) y otras plantas de energía basadas en energías renovables son de alrededor del 0,3 por ciento (0,47 GW).

Lea también: Acelerando la realización del presupuesto, Bahlil asigna PLN para absorber 4,35 billones de IDR



Tri dijo que estos datos son un recordatorio de que Indonesia tiene enormes recursos de energía nueva y renovable (EBT). Sin embargo, esto todavía requiere aceleración para poder estar a la par de los países desarrollados que han desarrollado EBT.

«La estructura de nuestro sistema de generación todavía muestra dependencia de la energía fósil, especialmente del carbón», afirmó Tri.

La composición de las centrales eléctricas de vapor (PLTU) que utilizan carbón es del 55,1 por ciento o 59,07 GW. Tri explicó que se necesitan centrales eléctricas de carbón como generadores de carga base que funcionen las 24 horas del día para satisfacer las necesidades eléctricas nacionales.

Por otro lado, Indonesia también está desarrollando centrales eléctricas alimentadas con gas para satisfacer las necesidades de electricidad en las grandes ciudades y mantener la confiabilidad del sistema, debido a sus características flexibles y a los cambios de carga (seguidores de carga y picos).

La capacidad de generación de electricidad a base de gas representa el 24,5 por ciento de la capacidad instalada nacional o 26,28 GW. Luego, las centrales eléctricas de diésel representan una porción del 6 por ciento, o alrededor de 6,41 GW.

«A partir de la capacidad instalada actual, en realidad el 14,4 por ciento de EBT que mencioné antes es todavía relativamente pequeño», dijo.