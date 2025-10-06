Dominación en CAEC 2025, equipo nacional de eSports indonesio listo para sacudir los Juegos SEA 2025

VIVA – Equipo nacional (equipo nacional) Deportes electrónicos Indonesia nuevamente forjó un logro orgulloso en el escenario internacional. Esta vez, la medalla de oro se ganó de la Rama de Valorant en la prestigiosa competencia de eSports de China-Asean (CAEC) 2025 que terminó el 19 de septiembre en Nanning, China.

Esta victoria refuerza aún más la posición de Indonesia como una de las grandes potencias de los deportes electrónicos del mundo. El equipo de valores indonesio reforzado por Rayhan «Zhar» Filarardhi Azhar y sus colegas parecían dominantes de la ronda preliminar para conquistar a los rivales de Malasia en la parte superior del partido. No solo eso, el equipo de Homeland también trajo con éxito una medalla de bronce de la sucursal de las leyendas móviles: Bang Bang (MLBB).

Presidente General Esports Indonesia (PB ESI), Policía General (Ret.) Budi Gunawan, dio un gran aprecio a todos los atletas que lucharon por enorgullecer a la nación.

«La victoria en CAEC 2025 es una prueba clara de dedicación, disciplina y mentalidad de los campeones de nuestros atletas. Este es el resultado del trabajo duro y las estrategias que se construyen constantemente», dijo Budi Gunawan en Yakarta, lunes 6 de octubre de 2025.

Este glorioso logro continúa la tendencia positiva que ha sido pionera desde principios de año. Anteriormente, en el ASEAN Youth Evaports Championship (AYESC) 2025, que se celebró el 24-28 de junio, Indonesia salió como el campeón general después de barrer toda la medalla de oro en la rama de Efootball móvil.

Esta serie de éxito se completa cada vez más con incisiones fenomenales a fines de 2024, cuando Indonesia fue nombrada campeona general mundial en el 16º Campeonato Mundial de Esports Mundiales de IESF en Riad, Arabia Saudita (11-19 de noviembre de 2024).

«Nuestra principal base es un ecosistema fuerte y sostenible. Desde el entrenamiento de la edad temprana en AYESC hasta el escenario mundial de IESF, todos parte de la gran hoja de ruta hasta la gloria de los deportes electrónicos indonesios», dijo Budi Gunawan.

No solo en el campo de la competencia, el reconocimiento del progreso de los deportes electrónicos indonesios también provino de un nivel global. PB ESI ganó el premio ‘Federación Nacional del Año’ en la Cumbre IESF World Evaports en Busan, Corea del Sur, 6 de diciembre de 2024. Este premio es evidencia de reconocimiento internacional de la gobernanza y contribución profesional de Indonesia en el desarrollo de los ecosistemas mundiales de eSports.