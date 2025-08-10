Dominación de Marc Márquez, el auto de golf de Donald Trump





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen de los artículos automotrices más populares de Viva Automotive El sábado 9 de agosto de 2025, incluido el dominio de los corredores de MotoGP, los vehículos únicos de Donald Trump, al lanzamiento timón Prima de Italia en Indonesia.

Marc Márquez ha mostrado un rendimiento muy dominante en la temporada 2025 MotoGP, recolectando 381 puntos y lideró a los subcampeones con una diferencia de 120 puntos, con 8 grandes victorias en el Premio y 11 victorias en Sprint en la primera mitad de la temporada. Leer más.

2. Ver el auto de Donald Trump mientras juega al golf: Golf Force One

Los vehículos conocidos como Golf Force One son Polaris Ranger X modificados con una capa protectora balística, utilizadas para garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando juega al golf. Esto es parte de la flota de protección presidencial. Leer más.

3. Los cascos de origen de Italia están oficialmente presentes en Indonesia, consulte la lista de precios

Origine Helmet, la marca italiana, se ha lanzado oficialmente en Indonesia, que ofrece una gama completa de productos diseñados para el estilo, la comodidad y la protección óptima para los motociclistas. Este casco tiene un diseño retro icónico que es adecuado para moto clásicas y personalizadas. Leer más.

