Dolphins Trade Pitch los consigue el relleno de veteranos para All-Pro lesionado

El Miami Dolphins Recibí un golpe brutal el lunes por la noche después de un receptor abierto, Tyreek Hillfue llevado tras una lesión en la pierna de aspecto horrible en el tercer cuarto del juego.

Los Dolphins aún lograron ganar el juego, 27-21, cortesía de un par de Darren Waller touchdowns, una actuación impresionante de Devon Achaney una impactante línea de gol forzada a Fulte de Braelon Allen Cuando estaba a punto de cruzar el avión en el primer cuarto del juego, con los Dolphins arriba 3-0.

Los delfines podrían verse obligados a cambiar por otro receptor

A pesar de que el equipo tiene personas como Waller, Achane y la ex primera ronda, la primera ronda, Jaylen Waddle En la lista, Miami ha sido un equipo que necesita un excedente de armas ofensivas fuertes y rápidas alrededor del quarterback, Trasero.

Con el entrenador en jefe, el trabajo de Mike McDaniel potencialmente en la línea en lo que podría formarse para ser un cuarto año crítico, McDaniel y el equipo pueden buscar un reemplazo rápido para Hill, que sufrió un rodilla dislocada.

Una rótula, o rodilla, la dislocación tiene una línea de tiempo de recuperación esperada de alrededor de 3-6 meses, lo que significa que el cinco veces campeón de LIV de All-Pro y Super Bowl probablemente se perderá la gran mayoría, si no la totalidad del resto de la temporada 2025.

Como tal, dada la lesión de Hill y la presión sobre McDaniel y Tagovailoaa, podría tener mucho sentido para el equipo hacer un movimiento Las Vegas Raiders receptor, Meyers.

Por qué un comercio de Jakobi Meyers podría funcionar para ambos lados

Meyers ha sido un receptor notablemente consistente desde que llegó a la liga en 2019, y registró su mejor temporada hasta ahora en 2024 cuando logró 87 recepciones para 1,027 yardas de recepción y cuatro touchdowns.

Esta temporada tiene un comienzo relativamente fuerte, manejando 258 yardas en sus primeros cuatro juegos con Vegas. Sin embargo, eco de su Solicitud comercial de temporada baja Probablemente permanezca en la franquicia y sus alrededores, y a pesar de que los Raiders inicialmente rechazan la solicitud en la temporada baja pasada, un inicio de 1-3 que los ha llevado al pozo de la AFC West podría darles una pausa para reconsiderar

Y a medida que el equipo busca seguir progresando en su reconstrucción, es posible que el equipo busque sus otras opciones más jóvenes y más baratas en la lista, incluidos los novatos Jack Bech y Dont’e Thornton, y la segunda ronda de la tercera ronda, Tre Tucker, como los principales objetivos para el quarterback, Geno Smith, junto con All-Prof End, Brock Bowers.

La sabiduría convencional diría que sería ilógico que Miami, como equipo de 1-3, renuncie a capital de draft en el comercio de un jugador veterano de otro equipo de 1-3. Sin embargo, vale la pena recordar que a pesar de sus registros idénticos, estos equipos están en posiciones muy diferentes.

No se requiere que los Raiders sean un excelente equipo en el año 1 de la reconstrucción de la franquicia de Pete Carroll, mientras que McDaniel y el gerente general, los trabajos de Chris Grier podrían estar en juego después de años de mediocridad y falta de progreso en la postemporada.

Miami Dolphins reciben: Meyers

Las Raiders de Las Vegas reciben: 2026 Pick de quinta ronda