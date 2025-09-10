Dolphins firma la primera ronda del rival de la ex división en medio de la ola de lesiones

El Miami Dolphins tuvo su peor derrota de la semana uno en más de media década cuando cayeron 33-8 al Colts de Indianápolis el domingo.

Los propios Colts, que dedicaron la victoria del domingo al propietario tardío, Jim Ersay, no habían ganado una apertura de temporada desde 2013, el comienzo de Andrew LuckLa segunda temporada con la organización.

Y aunque la actuación de Miami es bastante grave, las cosas fueron de mal en peor, ya que el equipo perdió cuatro titulares por lesiones, con dos de ellos, aparejos, Austin Jackson y guardia, James Danielsestar en la línea ofensiva tan importante.

Y como resultado, el martes el equipo decidió agregar refuerzos a la unidad en forma de un ex jugador de alto perfil de un rival de división, el Patriotas de Nueva Inglaterra. Específicamente, su selección ex primera ronda en 2022, liniero ofensivo interior, Cole Strangea quien firmaron con el Cleveland Browns‘Escuadrón de práctica.

El #Dolfinas están firmando al guardia Cole Strange del equipo de práctica de Cleveland, por fuente. Miami está lidiando con múltiples lesiones de OL y ahora extraña, la primera #Patriotas Elección de primera ronda: podría estar en uniforme contra Nueva Inglaterra el domingo. pic.twitter.com/bnwe035zrb – Tom Pelissero (@tompelissero) 9 de septiembre de 2025

«El Delfines están firmando al guardia Cole Strange del equipo de práctica de Cleveland, por fuente «. Tom Pelissero escribió el martes. Patriotas Pelección de primera ronda: podría ser uniforme contra Nueva Inglaterra el domingo «.

Ex-Patriot tiene la oportunidad de tener un impacto inmediato en Miami

Titular actual en la guardia derecha, James Danielsse espera que se pierda al menos un mes con una lesión pectoral, y después de haber sido se mudó al IR a corto plazoNo estará disponible durante las próximas cuatro semanas como mínimo.

Aunque en este punto Kion Smith actualmente está en línea para comenzar en la posición en lugar de Daniels, ambos Daniel Brunskill Y, de hecho, Strange podría terminar asumiendo ese papel en las próximas semanas.

Smith solo ha jugado en 10 juegos totales en el transcurso de su carrera desde que llegó a la liga como agente libre no reclutado en 2021, no comienza hasta la fecha. Entonces, si se pone de cabeza entre él y Strange, que tiene 29 aperturas en sus tres años en el NFLBien podría ser ese entrenador en jefe, Mike McDaniel opta por la experiencia.

¿Cómo se ve la línea ofensiva de los Dolphins antes de la Semana 2?

No es ideal, con toda honestidad. Jonás Rirings No tuve un gran debut el domingo, permitiendo un golpe y dos presiones.

Y ahora con lo que probablemente fueron los dos mejores linieros ofensivos del equipo que se dirigen a la temporada ahora, en Jackson y Daniels, el equipo tendrá que encontrar una manera de mejorar su juego en la posición al tiempo que también está dos titulares clave.

Delfín a largo plazo, Liam Eichenbergquien ha estado dentro y fuera de la alineación inicial durante años, pero proporciona cobertura de calidad en posiciones múltiples, se encuentra actualmente en reserva lesionada.

La buena noticia para Miami es que tanto Brunskill como Strange tienen una carga de experiencia en fútbol profesional, y ambos han demostrado ser jugadores capaces en el pasado cuando se les solicita en la temporada regular.

Igualmente, una de las preguntas de línea ofensiva más grandes que entran en la temporada, que reemplazará a Terron Armstead en el tackle izquierdo, fue respondida enfáticamente, al menos en la Semana 1, por Patrick Paulquien puso un fuerte primer juego, no concediendo ni un golpe, un saco ni presión durante la duración de los cuatro cuartos.