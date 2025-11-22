Dolph Lundgren habla sobre papeles dramáticos y el lado humano de Ivan Drago

Iván Drago podría regresar, Dolph Lundgren dice Variedadantes de la proyección del documental de Andrew Holmes sobre la estrella de acción, “Dolph: irrompible”, el sábado en el Festival de Cine de Turínal que asistirá Lundgren.
«Aún podría mostrar otro lado de este tipo. Otro lado humano, aunque mostré un poco de eso en ‘Creed II'», añade Lundgren, quien interpretó a Drago por primera vez en «Rocky IV». «Es interesante porque es muy duro en la superficie. Drago fue mi primer personaje importante en una película y se adaptaba muy bien a mí: yo era un tipo grande, un luchador. Cuanto menos hacía, más poderoso parecía. Creo que podría hacerlo de nuevo, si hubiera un proyecto con un buen guión».
Lundgren, nacido en Suecia, se hizo conocido también gracias a “Universal Soldier” y “Masters of the Universe” cuando la acción era real.
«En las décadas de 1980 y 1990, cuando querías ser una estrella, tenías que lucir el papel. Tenías que tener músculos reales, porque no podían crearlos en una computadora. Tenías que ejercitarte, hacer tus propias acrobacias y lucir creíble corriendo, saltando y golpeando a todos», dice.
«Había sólo unos pocos tipos que podían hacer eso y seguir siendo actores decentes, pero todo cambió cuando Tim Burton puso a Michael Keaton en un traje musculoso. Tomó a un actor dramático, contrató a algunos dobles y especialistas para hacer todas las peleas, y eso cambió el género de acción para siempre».
Antes, solía ser una “carrera dolorosa”, en la que la vieja guardia todavía contaba sus cicatrices. Pero conlleva una camaradería, insiste cuando habla de “Dolph: Unbreakable”, donde aparecen algunos de ellos.
«Si eres un jugador de fútbol profesional o vas a la guerra, será doloroso, también si intentas ser una estrella de acción. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero fue más difícil de lo que pensaba. Por otra parte, también lo es todo lo que vale la pena en la vida», dice.
«Sly y Arnold solían ser rivales, pero la gente se suaviza con la edad. Todos estamos agradecidos de que todavía estemos ahí. La gente verá estas películas dentro de 20 o 30 años y recordará esa época con un poco de asombro, porque no creo que los actores quieran pasar por ese tipo de disciplina ya. No es fácil desarrollar un físico como ese; requiere mucho trabajo. Quiero decir, no se puede vencer a Arnold como Conan [the Barbarian]. Nunca podrás superar eso”.
Los mejores personajes de Lundgren eran un misterio lacónico, pero hoy en día todo es transparencia, también sus problemas de salud.
«Si eres honesto, la gente se relaciona más contigo. Tienen los mismos problemas. Si hablo de cáncer, tal vez obtengan una segunda opinión o algo de ayuda». Cuando enfermó en 2020, insistió en seguir filmando.
«Durante un tiempo, todo parecía bien. Me operaron y me extirparon algunos tumores de mi riñón izquierdo. Luego fui a Londres a rodar ‘Aquaman’ y el tratamiento no estaba funcionando. Fue grave».
«Tuve una conversación de hombre a hombre con el médico cuando mi esposa no estaba allí. Estábamos comprometidos en ese momento. Él dijo: ‘Te quedan tres años’. Redacté mi testamento, comencé a planificar mi propio funeral y me di cuenta de que tal vez no estaría presente cuando se estrenara este documental. Quería dejar algo que mis hijos y mis fans pudieran ver”.
Otro especialista y otro diagnóstico más tarde, Lundgren se encuentra bien. Su ética de trabajo tampoco ha cambiado realmente. «Me gusta trabajar. Me mantiene joven y vivo», dice.
Holmes dice: «No iba a detenerse. Hay un tremendo respeto por el proceso cuando dice: ‘Yo comencé esta película. Quiero asegurarme de que se termine'».
«El cáncer de Dolph no era público cuando entrevistamos a Van Damme. Se lo dijimos en confianza y eso lo marginó por completo. No eran muy cercanos, pero eso es lo mucho que estos muchachos significan el uno para el otro. Vivieron en una era que ha desaparecido por completo y sometieron sus cuerpos a un infierno. Te pagan todo este dinero, pero si no tienes un cuerpo para usar en tu último cuarto de vida, ¿valió la pena?»
Después de años y años de actores de acción, Lundgren podría estar listo para diferentes desafíos de actuación.
«Me gustaría ser un poco más interno, más normal. Me atraen esos guiones. Me encantaría hacer cosas así y tal vez eventualmente lo haga, porque todo este viaje contra el cáncer me ha convertido en una persona diferente. Me ha hecho más tranquilo», dice.
«Siempre me he sentido un poco inseguro acerca de mi estatus en Hollywood como actor: no era lo suficientemente bueno y no actuaba en películas premiadas. Pero creo que mi principal misión ha sido entretener a la gente y hacerles sentir bien».
Y añade: «Muchas de las películas que he hecho son obviamente para las masas: para la gente normal, los aparcacoches y los trabajadores manuales. Es un tipo diferente de reconocimiento. Parte de la recompensa es cuando dicen que les encantan mis películas o que solían verlas con su padre, que ya no está. Es muy emotivo para mí escuchar eso, ¿sabes?».
Cuando llegó por primera vez a Hollywood, su apariencia era la que tenía, por lo que siguió haciendo lo que mejor sabía hacer.
«Hollywood es un negocio. No puedes hacer una película sólo por el gusto de hacerlo o para expresarte. Tal vez en Suecia, si eres Bergman. Si aparece un tipo, es guapo, tiene músculos y puede hacer acción, lo contratarás para eso. No necesitas que sea un buen actor. Eso me pasó a mí durante mucho tiempo», recuerda.
«Me puso triste. Quería expresarme, pero no sabía cómo hacerlo. Quizás este documental sea parte de eso, ¿sabes? Quizás sea un primer paso hacia eso».
Holmes interviene: «Las personas que están en el centro de atención nunca asumen que están equivocadas. Dolph fue muy, muy rápido en admitir cuando había cometido errores en su vida. Mi productor Adam Scorgie decía: ‘Vaya, está siendo muy abierto. ¿Cuándo va a cambiar esto?’ Y, sinceramente, nunca fue así”.
Lundgren es «aún más interesante fuera de la actuación», afirma. «Ha desempeñado algunos papeles icónicos, pero ¿la gente sabe que tenía una maestría en ingeniería química? ¿Que fue el campeón nacional de kárate de Suecia, que salió con Grace Jones y abandonó el MIT para vivir como una celebridad en Studio 54?» No quería repetir historias familiares en el documento.
“No hablamos del momento en que Dolph detuvo el corazón de Sly cuando le dio un puñetazo en el pecho. [on ‘Rocky IV’]porque esa historia se ha contado tantas veces. Pero hablamos de cómo Sly se veía a sí mismo en este joven: alguien con quien podía ir a la guerra y ensayar durante seis meses todos los días. Ya nadie ensaya durante seis meses para una escena de pelea”.
“Dolph: Unbreakable”, que actualmente dura sólo 78 minutos, podría ampliarse en el futuro según los deseos de los compradores. «Muchos de estos documentales se hacen cuando ya no queda más carrera. Pero a Dolph le queda mucho trabajo por delante, especialmente como director», dice Holmes.
«Cuando era más joven, su carrera consistía en seguir los pasos que otras personas le decían. Ahora, Dolph tiene pleno control de lo que quiere hacer».