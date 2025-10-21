¡Doloroso! Una mujer en Jakbar quiere cortar los genitales de su marido con un cúter

Jacarta – Una persona mujer en la aldea de Sukabumi del norte, Kebon Jeruk, en el oeste de Yakarta, se sospecha que fue imprudente al cometer abusos graves que causaron genitales Su marido fue cortado porque estaba celoso de las acciones de la víctima.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Kebon Jeruk, AKP Ganda Sibarani, dijo a los periodistas después de la reconstrucción del caso en Yakarta, el martes, que la mujer con las iniciales HZ vio el contenido del chat en el teléfono móvil de la víctima con las iniciales H, por lo que el perpetrador se puso ciegamente celoso y agredió gravemente a su marido el domingo 20 de julio.

«Recibimos un informe tres días después, cuando la víctima estaba siendo tratada en RSCM (Hospital General Central Nacional Dr. Cipto Mangunkusumo). Llevamos a cabo una investigación en el hospital. Es cierto, la víctima ya estaba en el hospital y descubrimos que sus genitales estaban cortados», dijo.

Ilustración de los genitales masculinos.

Luego, los agentes llevaron a cabo una investigación y descubrieron que el perpetrador era la esposa de la víctima.

«Examinamos a todos los testigos. Procedimos, lo elevamos al nivel de investigación. Luego determinamos que la sospechosa era la esposa que cometió el acto», dijo.

Según los resultados de la investigación, dijo Ganda, la sospechosa cortó los genitales de su marido con un cuchillo. cortador.

«El autor llevó a cabo la acción mientras la víctima dormía. Por lo tanto, utilizó un cúter», dijo Ganda.

Aunque sufrió heridas graves, la víctima insistió en conducir hasta el centro de salud más cercano.

«Entonces, después del grave abuso, la víctima condujo inmediatamente al centro de salud más cercano a espaldas del sospechoso. Después de eso fue remitido a RSCM», dijo.

La víctima H también recibió tratamiento médico en RSCM hasta que murió en el hospital.

«Lamentablemente la víctima falleció en RSCM 23 días después del incidente, concretamente el 12 de agosto de 2025», dijo.

Por sus acciones, el autor HZ fue acusado en virtud del artículo 354 del Código Penal de malos tratos graves, que conlleva una pena máxima de prisión de nueve años.

Durante la reconstrucción del caso en la jefatura de policía de Kebon Jeruk, la policía trajo al perpetrador y a varios testigos para que demostraran 18 escenas. (Hormiga)