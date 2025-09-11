‘Dolores’ de San Sebastián de Brasil recogido por el carrete abierto

Agente de ventas italiano líder y compañía de producción El carrete abierto ha incautado los derechos de ventas internacionales a San Sebastián «Dolores» por parte de Marcelo Gomes («Cine, aspirinas y buitres») y Maria Clara Escobar («Desterro»), compartiendo su trailer en excluisvidad en Variedad.

Basado en un guión del fallecido Chico Teixeira, «Dolores» se centra en tres generaciones de mujeres, dirigidas por el Titular Dolores, una viuda de 65 años y en recuperación de adictos al juego (interpretado por Carla Ribas, «Alice’s House»), que ha tenido un sueño con comenzar su propio casino. Mientras está cerca de su nieta Duda (Ariane Aparecida), que trabaja en una tienda de armas y aspira a migrar a los Estados Unidos, su relación con su hija Deborah (Naruna Costa), que está esperando que su novio sea liberado de la prisión, está bastante tensa.

El drama familiar es producido por Sara Silveira de Diecinueve Som e Imagens, uno de los productores más destacados de Brasil, detrás de los éxitos tan aclamados como el debut de Gomes, debut seleccionado por Cannes «Cine, Aspirins and Vultures», que representaron a Brasil en los Oscar en 2007, la entrada de la competencia principal de Berlinale «Todos los muertos» de Caetano Gotardo y Marco Dutra y «Cidade; Campo», un concesión de berlín con el contenedor del entrevista de Berlin.

Cosimo Santoro de The Open Reel: «Me sumergí en las historias de Dolores, su hija Deborah y su nieta Duda: tres mujeres que luchan por realizar su sueño de una vida mejor, sin importar el costo».

«He estado siguiendo las películas de Marcelo Gomes durante años; realmente las disfruto. También estoy encantado de volver a trabajar con la productora Sara Silveria, con quien colaboramos en la película ‘Cidade; Campo’, dirigida por Juliana Rojas y premiado en el Berleral», agregó.

El trailer abre a Dolores escuchando su horóscopo mientras se polvoraba la cara, luego corta las escenas de su hija y su nieta, esta última mientras pule sus habilidades de tiro.

«Dolores es una mujer llena de encantos y contradicciones, enfrentando los desafíos de la vejez y apostar en una apuesta por todo o nada. A pesar de una rutina dura en la periferia de São Paulo, Dolores se niega a dejar de soñar con una mejor vida. Esa es su acto de rebelión», explicó Gomas, quien co-wrotando el guión final con Ecobar.

«A lo largo de los años, construimos una amistad y una asociación que nació, en primer lugar, del deseo de hacer el cine. Para hablar sobre las personas, imaginar sentimientos, inventar otros caminos. Me parece que cuando dos realmente quieren hacer una película juntos, el trabajo se convierte en un espacio de creación, de nutrición, a pesar de las diferencias, de aprender. Escobar.

«Sin embargo, las tres generaciones deben ajustar sus sueños para transformar el mundo. No hay una transformación solitaria. Eso fue muy importante para nosotros: la idea de la dialéctica en la película», dijeron, y agregó: «Uno de los aspectos más convincentes de ‘Dolores’ es cómo la película está directamente vinculada a nuestra presente, abordando problemas como la adicción a los juegos de azar, las ventas de fuego y el sueño de la inmigración a los EE. UU.»

La película está destinada a completar la aclamada «Trilogía de afectos» de Teixeira, que comenzó con «Alice’s House» (2007), seguido de «ausencia» («Ausência») (2014).

Las opciones de casting también son un tributo a Teixeria, que presenta no solo Ribas sino también Gilda Nomacce como el mejor amigo de Dolores y Matheus Fagunundes como el novio de Duda, ambos lideran en «ausencia».

«Dolores» está respaldado por el Proyecto de la Entidad de TV de la TV de internacionalización Brasil in the World, Paradiso y Sao Paulo, Spcine.

La producción está dirigida por Silveira, Eliane Bandeira y Maria Ionescu. Misti Filmes es un productor asociado, mientras que GT Productions es una coproducción. Películas de California Lanza la película en Brasil.

La 73ª edición del Festival de San Sebastián se extiende del 19 al 27 de septiembre.