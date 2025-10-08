Dolly Parton publica un vídeo en medio de preocupaciones de salud: ‘¡No me estoy muriendo!’

Dolly Partón ha emitido un video asegurando a sus fanáticos que está bien, publicado desde una sesión comercial donde está promocionando el Grand Ole Opry, luego de que una publicación en las redes sociales de su hermana Freida solicitando oración por su salud llevó a algunos a creer que la cantante podría estar en un deterioro más grave de lo indicado anteriormente.

«Todo el mundo piensa que estoy más enfermo de lo que estoy. ¿Te parezco enfermo? ¡Estoy trabajando duro aquí!» Parton dice desde el set de filmación y agrega: «Quería tranquilizar a todos… Hay muchos rumores circulando por ahí, pero pensé que si los escuchabas de mí, sabrías que estoy bien… No estoy listo para morir todavía. No creo que Dios haya terminado conmigo y no haya terminado de trabajar».

El video comienza con una Parton glamorosa en un set y haciéndole un gesto a un asociado para que «traiga una cámara aquí». Luego da la fecha del día, como prueba adicional de vida.

«Bueno, hoy es 8 de octubre y, obviamente, estoy aquí haciendo algunos comerciales para el Grand Ole Opry, por eso estoy vestida como una chica country-western. Pero antes de comenzar, quería decir: sé que últimamente todo el mundo piensa que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Les parezco enferma? ¡Estoy trabajando duro aquí! De todos modos, quería tranquilizar a todos, aquellos de ustedes que parecen estar realmente preocupados, lo cual aprecio y Agradezco sus oraciones porque soy un persona de fe.

«Siempre puedo usar las oraciones para cualquier cosa, pero quiero que sepas que estoy bien. Tengo algunos problemas, como mencioné. Cuando mi esposo, Carl, estuvo muy enfermo, eso fue por mucho tiempo. Y luego, cuando él falleció, no me cuidé. Así que dejé ir muchas cosas de las que debería haberme ocupado. Entonces, de todos modos, cuando llegué a eso, el médico dijo: ‘Tenemos que ocuparnos de esto. Tenemos que cuidar de esto. eso.» Nada importante, pero tuve que cancelar algunas cosas para poder estar más cerca de casa, más cerca de Vanderbilt, donde estoy recibiendo algunos tratamientos aquí y allá. Pero quería que supieras que no me voy a morir”.

Luego, Parton se puso cómico con una referencia a una imagen falsa de IA de ella siendo visitada por una superestrella de la música country, supuestamente en el hospital.

«¿Viste esa foto de IA de Reba y yo? Oh, Dios mío. Quiero decir, tenían a Reba en mi lecho de muerte. Y ambos parecíamos necesitar ser enterrados. Y pensé, oh Dios mío. Pero si realmente me estuviera muriendo, no creo que Reba fuera la que estuviera en mi lecho de muerte. Podría venir a visitarme antes.

«Pero de todos modos», concluyó Parton, «hay muchos rumores circulando por ahí, pero pensé que si lo escuchabas de mí, sabrías que estaba bien. De todos modos, eso es lo que quería decir, y no estoy listo para morir todavía. No creo que Dios haya terminado conmigo y no haya terminado de trabajar. Así que los amo por su preocupación y sigo orando por mí».

En una publicación social el martes, Freida escribió: «Anoche estuve despierta toda la noche orando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido muy bien últimamente. Realmente creo en el poder de la oración, y me han llevado a pedirle a todo el mundo que la ama que sean guerreros de oración y oren conmigo… Ella es fuerte, es amada, y con todas las oraciones elevadas por ella, sé en mi corazón que estará bien. Buena suerte, mi mariquita Dolly. ¡Todos te amamos!

El pedido de oración de Freida llegó en un momento en el que muchos fans ya estaban preocupados por la salud de Dolly, luego de algunas cancelaciones profesionales y el propio anuncio de la cantante de que tendría que cancelar su residencia de diciembre en Las Vegas.