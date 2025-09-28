Dolly Parton Postpones Las Vegas muestra, citando problemas de salud

Dolly Parton ha anunciado que está posponiendo sus conciertos de Las Vegas programados para diciembre, revelando que está lidiando con problemas de salud y que sus médicos le informaron que necesita «algunos procedimientos».

En una publicación compartida en las redes sociales, el ícono del país compartió que no podrá ensayar adecuadamente y prepararse para sus espectáculos de Las Vegas debido a su salud, y que quiere estar en su mejor momento cuando esté lista para regresar al escenario.

«Quiero que los fanáticos y el público escuchen directamente de mí que, desafortunadamente, tendré que posponer mis próximos conciertos de Las Vegas», escribió. «Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo tener algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser el momento de mi chequeo de 100,000 millas, aunque no es el viaje habitual para ver mi cirujano plástico! En toda gravedad, dado esto, no voy a ver bien y que pueda ver el programa de que sea que vea el bien y que pueda ver. yo actúa y quiero estar en mi mejor momento para ti «.

Parton notó que no tiene planes de retirarse y que está tomando esto como una señal de que necesita reducir la velocidad. «Si bien aún podré trabajar en todos mis proyectos desde aquí en Nashville, solo necesito un poco de tiempo para preparar el espectáculo, como dicen», continuó. «Y no te preocupes por mí dejando el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Pero, creo que me está diciendo que disminuya la velocidad en este momento para que pueda estar listo para más grandes aventuras con todos ustedes. Te amo y gracias por la comprensión».

En junio, Parton anunció su carrera de seis show en el Caesars Palace en Las Vegas. Oficialmente llamado «Dolly: Live in Las Vegas», se programó la residencia del 4 de diciembre al 13 de diciembre. Se prometió ser un «evento de concierto impulsado por los golpes» y marcó la primera cadena de espectáculos de Parton desde su gira «pura y simple» envuelta en 2016.