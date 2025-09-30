Dolly Parton para Miss Oscar los premios de gobernadores en medio de preocupaciones de salud

Dolly PartonEl legendario cantante, compositor, actriz y filántropo no asistirá a este año Premios de gobernadores En noviembre, donde estaba programada para recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de Artes y Ciencias de la Cine Motion, Variedad ha confirmado.

El domingo, el ícono del país anunció que está posponiendo sus fechas de concierto de diciembre En el Caesars Palace en Las Vegas, su primera residencia en la ciudad en 32 años, citando problemas de salud y revelando que los médicos le han aconsejado que se sometiera a «algunos procedimientos».

En una declaración publicada en las redes sociales, Parton, de 79 años, dijo que el tiempo de recuperación le impedirá prepararse adecuadamente para las actuaciones de Las Vegas. Ella enfatizó su deseo de estar en su mejor forma cuando regresa al escenario. Los conciertos pospuestos han sido reprogramados para septiembre de 2026.

Aparentemente, los problemas de salud también significan que Parton no aparecerá en la 16ª Ceremonia anual de entrega de premios de gobernadores, que está programada para el 17 de noviembre en Los Ángeles. Originalmente había planeado asistir al evento prácticamente desde Nashville.

El Premio Humanitario Jean Hersholt, que viene con una estatuilla de Oscar, se entrega a «un individuo en las artes y ciencias cinematográficas cuyos esfuerzos humanitarios han traído crédito a la industria al promover el bienestar humano y contribuir a las inequidades rectificadoras».

Parte fue anunciado en junio Como uno de los cuatro destinatarios de los Premios de Gobernadores de este año, junto con el actor y productor Tom Cruise, la coreógrafa y actriz Debbie Allen, y la diseñadora de producción Wynn Thomas.

Además de ser una de las figuras más famosas en la historia de la música country, con más de 100 millones de discos vendidos y 49 álbumes de estudio, Parton es ampliamente reconocido por sus contribuciones filantrópicas. Su Fundación Dollywood, lanzada en 1988, apoya la educación en su este de Tennessee natal. Desde su fundación en 1995, su programa de alfabetización de la biblioteca de Imagination ha distribuido más de 285 millones de libros a niños de todo el mundo.

Este año tiene ha sido marcado por la pérdida personal para Parton también. Su esposo de casi 60 años, Carl Dean, murió en marzo a los 82 años.

La academia ha experimentado previamente situaciones similares en los premios de gobernadores donde los destinatarios no han podido asistir a la ceremonia. Algunos de ellos incluyen a Jean-Luc Godard, James Earl Jones, Debbie Reynolds y, más recientemente, Quincy Jones, quien murió días antes del evento del año pasado.

Parton es dos veces nominado al Premio de la Academia para la canción original, para «Nine to Five» de la comedia de 1980 «9 a 5» y «Travelin ‘Thru» del drama de 2005 «Transamerica».

A pesar de su ausencia de la ceremonia de este año, el legado perdurable de Parton como artista y humanitario se celebrará bien y continúa ganando su reconocimiento en toda la industria.