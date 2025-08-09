Dolidze vs. Hernández, cómo ver en línea gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El último campeonato de lucha regresa a casa con Las Vegas para Noche de pelea de UFC. Los pesos medianos Roman Dolidze (15-3-0) se enfrentan a Anthony Hernández (14-2-0), como el enfrentamiento de la carpa de la tarjeta principal.

El sábado 9 de agosto, UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernández tiene lugar en vivo desde UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Las preliminares comenzaron a las 4 pm ET/1 pm Pt. La tarjeta principal comienza a las 7 pm ET/4 pm Pt. Si quieres ver UFC Fight Night, el MMA Evento en línea en línea en ESPN+.

«Vengo para el final cada vez» dice Hernández a UFC.com. «Esa es mi misión. Ese es un mundo perfecto para mí. Al final del día, es lo que los fanáticos quieren ver».

Para transmisión en vivo UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernández en línea, puede iniciar sesión con su ESPN+ suscripción. ¿No tienes una suscripción? Regístrese ahora para ESPN+ por solo $ 11.99/mes Y obtenga acceso instantáneo para ver el evento en vivo en línea desde casa.

Su precio de suscripción se renueva a $ 11.99/mes. Sin embargo, si no quieres ir mensualmente, puedes ir con un Suscripción anual de ESPN+ por $ 119.99/año. Esto es aproximadamente un 15% de ahorro del precio mensual y el mejor trato para ver Noche de pelea de UFC (así como también, ESPN+ deportes en vivooriginales, programación, documentales, eventos y mucho más) en línea.

Otra opción: a partir de $ 16.99/mes, puede ir con una suscripción al Trío de Disney – que incluye ESPN+Hulu y Disney+ por un precio.

Mientras que las preliminares y la tarjeta principal se transmiten en vivo ESPN+Las preliminares y la tarjeta principal se transmiten en ESPN en la televisión. Esto significa que está disponible en Directv y Fubo – Los cuales ofrecen pruebas gratuitas. Hulu + TV en vivo También lleva ESPN.

Transmisión en vivo UFC Fight Night: Dolidze vs. Hernández el sábado 9 de agosto en ESPN+. Regístrese ahora y obtenga acceso instantáneo para transmitir el evento de esta noche en línea desde su teléfono, computadora, tableta o televisión (a través de la aplicación ESPN+).

Mientras tanto, habrá muchos fuegos artificiales con la tarjeta de pelea y también puede haber algunas sorpresas especiales. Mira el completo Tarjeta de lucha de la noche de pelea de UFC abajo:

Tarjeta principal7 pm / 4 pm PT – ESPN+ESPN

Peso mediano: Roman Dolidze contra Anthony Hernández – Evento principal

Peso Bantam: Steve Erceg vs. Ode ‘Osbourne

Peso de paja para mujeres: Iasmin Lucindo vs. Angela Hill

Peso pluma: Andre Fili vs. Christian Rodríguez

Peso Bantam: Miles Johns vs. Jean Matsumoto

Peso mediano: Eryk Anders vs. Christian Leroy Duncan

Preliminares4 pm y / 1 pm PT – ESPN+ESPN