Doja Cat va totalmente a los 80 para abrir MTV VMA con Kenny G

Cualquier pregunta sobre cómo se influye en los años 80 Doja gatoEl próximo capítulo será dispuesto a descansar en los primeros minutos del 2025 MTV VMA: Después de ser introducido primero por LL Cool J y luego un video máximo influenciado por el espacio para la cabeza, y luego una introducción de saxo desde el ícono de los años 80 Kenny G, abrió el programa con una actuación de su nuevo sencillo, «Tipo celoso», entregado en un set superior de los ’80s-sets-set, completos con flores rosados, pellizcas y piso blanco y checkered blancos, un piso de blancos y cero de los 80.

En realidad es perfecto para el VMAComo refleja los primeros videos del canal.

El quinto álbum de Doja, «Vie», se lanzará el 26 de septiembre. Lanzó por última vez el álbum de estudio de larga duración «Scarlet» en septiembre de 2023. El proyecto, que debutó en el número 4 en el cartelera 200, generó un par de singles masivos: «Pintar la ciudad roja» y «Agora Hills», que alcanzó el pico en los pico en los dos. 1 y 7 en el Hot 100, respectivamente. En octubre pasado, Ella inició su gira internacional de escarlata en San Francisco en la noche de Halloween, que continuó a nivel mundial antes de limitar en el Parque Finsbury de Londres el 14 de julio.

Musical performances for the VMAs are set to come from Alex Warren, Busta Rhymes, Conan Gray, Doja Cat, J Balvin, DJ Snake, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jelly Roll, Lady Gaga, Mariah Carey, Post Malone, Ricky Martin, Sabrina Carpenter, Sombr, Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud, Nuno Bettencourt and Tate Mcrae. Además, Bailey Zimmerman y el niño Laroi, Lola Young y Megan Moroney actuarán en la etapa de juego extendido.

Los presentadores del espectáculo incluirán Alix Earle, Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Ciara, Drew Barrymore, Ice Spice, Jessica Simpson, Ejae, Audrey Nuna y Rei ami, Latto, Lenny Kravitz, Livvy Dunne, Luke Grimes, Malin Akerman, Megan Stalter, Nikkke, Nikkkekkkkekkkkekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkke, Nikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkke, y par. Rosa.

Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bruno Mars, Rosé y Bruno Mars, Sabrina Carpenter y The Weeknd y Playboi Carti están compitiendo por el video del año.