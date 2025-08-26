Doja Cat, Post Malone, Tate McRae, más para actuar en 2025 MTV VMA

Doja gatoJelly Roll, Post Malone, Tate McRae y Conan Gray se han agregado a la alineación de artistas que actúan en el 2025 MTV VMA, Organizado por LL Cool J, que se transmite en vivo desde UBS Arena de Nueva York el domingo 7 de septiembre a las 8 pm ET/ 5 PM PT, por primera vez en la red de televisión de CBS. Se verá simultáneamente MTV y transmitir en Paramount+ en los EE. UU.

Se unen a una alineación que incluye la artista previamente anunciada Sabrina Carpenter, Ricky Martin (que recibirá el VMA‘Primer premio Latin Icon), Busta Rhymes, J Balvin con DJ Snake, Alex Warren, Sombr y Mariah Carey, quien recibirá el Premio Video Vanguard Vanguard, otorgado anualmente como parte de los MTV Video Music Awards.

Las nominaciones para las categorías sociales «VMA» de este año, Mejor Grupo y Song of the Summer, se revelarán el viernes 29 de agosto.

Conan Gray hará su debut en el escenario principal con el exitoso sencillo «Vodka Cranberry» de su cuarto álbum de estudio, Wishbone, lanzado a principios de este mes. El artista de empuje de 2020 MTV se realizó desde la etapa de juego extendida «VMA» en 2022.

Doja Cat regresa al escenario para la primera presentación televisada de su nuevo sencillo «Jealous Type». El presentador de 2021 «VMA» apareció por última vez en 2023, interpretando una mezcla de éxitos de «atención», «pintar el pueblo rojo» y «demonios».

Jelly Roll, que apareció durante el programa «VMA» de 2024 Open con Eminem, actuará y competirá por su primera persona de Moon, nominada en cuatro categorías, incluidas Mejor Alternativa, Best Country y Best Hip-Hop.

Post Malone regresará para su primera actuación desde 2018 y celebrará 20 asentimientos de carrera, este año a la mejor colaboración con Blake Shelton para «Pour Me A Drink».

Tate McRae hará su primera aparición en el escenario principal «VMA» y celebrará cuatro nominaciones por primera vez, incluidas Song of the Year («Sports Car») y el mejor artista pop.

El espectáculo de 2025 está siendo producido por Gunpowder & Sky, con Bruce Gillmer, guarida del cofundador de los ladrones Jesse Ignjatovic y Barb Bialkowski como productores ejecutivos de la transmisión. Alicia Portugal es co-productora ejecutiva; Jackie Barba es ejecutiva a cargo de la producción; Wendy Plaut es ejecutiva a cargo del talento de celebridades; y Lisa Lauricella es ejecutiva a cargo del talento musical.