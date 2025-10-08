Doja Cat, Olivia Rodrigo, más

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha lanzado una lista de artistas y presentadores que aparecerán en homenaje a los homenajeados en la ceremonia del 8 de noviembre en Los Ángeles. La alineación abarca desde artistas contemporáneos como Doja gatoRaye y Olivia Rodrigo a veteranos como Elton JohnIggy Pop y Flea, junto con un notable no musical, David Letterman.

Según la costumbre con estos anuncios anuales de alineación, el salón no dice qué cifras presentarán y cuáles funcionarán, o quién se fastidiará a quién. Así que deje que las conjeturas comiencen con quién Missy Elliott, Brandi Carlile, el asesino Mike, Teddy nadan y los otros invitados han sido emparejados con la lista de los inducidos.

A continuación se muestra una lista alfabética de los nombres presentados el miércoles como participando en la ceremonia:

Arroyo

Brandi Carlile

David Letterman

Doja gato

Elton John

Pulga

Iggy Pop

Jid

Asesino Mike

Maxwell

Missy Elliott

Olivia Rodrigo

Questlove

Rayas

Marrón somnoliento

Taylor Momsen

Teddy nadadas

Veintiún pilotos

Los invitados adicionales serán revelados antes de la fecha del espectáculo, que es exactamente un mes a partir de la fecha de este anuncio.

La lista de inducidos que reciben sus flores figurativas de los presentadores y artistas nombrados anteriormente incluye Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Outkast, Soundgarden y las rayas blancas en la categoría de artistas electos. En las selecciones elegidas por el comité, Salt-N-Pepa y Warren Zevon serán inducidos a través del Premio de Influencia Musical, mientras que el Premio de Excelencia Musical verá a Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye. Lenny Waronker recibirá el Premio Ahmet Ertegun.

La ceremonia de inducción transmitirá la costa en vivo de la costa en Disney+ el 8 de noviembre a las 8 pm ET/5 pt, con la transmisión disponible después de la ceremonia. ABC destacará en un especial de horario estelar que se transmitirá la noche de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, a las 8 pm ET/PT. El especial estará disponible para la transmisión a partir del 2 de enero en Hulu. (8:00 pm EST/7: 00 PM CST), disponible al día siguiente en Hulu.

La ceremonia, que se comercializa entre Los Ángeles, Cleveland y las ubicaciones de Nueva York, volverá a Los Ángeles este año en el Peacock Theatre. Los boletos para la ceremonia están disponibles en Axs.com.