Doja Cat, Missy Elliott y más reaccionan ante la muerte de D’Angelo

La comunidad del R&B y varias figuras de la industria musical han escrito coloridos tributos dedicados a la leyenda del neo-soul D’Angelo. El hombre de 51 años fallecido martes por la mañana de cáncer, confirmó la familia del cantante en un comunicado a Variedad.

D’Angelo lanzó tres álbumes a lo largo de su carrera, incluido su debut “Brown Sugar”, “Voodoo” y su último álbum, “Black Messiah” de 2014 con The Vanguard. Se hizo conocido por crear una mezcla de R&B y hip-hop y ganó cuatro premios Grammy.

DJ Premier estuvo entre las primeras voces en las redes sociales en compartir sus condolencias. Él llamado La muerte del pionero fue “una pérdida tan triste”, y agregó que pasaron “muchos momentos maravillosos” juntos. “Te voy a extrañar mucho”, concluyó Premier. «Duerme tranquilamente. Te amo REY».

gato doja palabras compartidas en incógnitaescribiendo: «Descanse en paz D’angelo. Mis pensamientos, amor y oraciones están con su familia y amigos. Una verdadera voz del alma e inspiración para muchos artistas brillantes de nuestra generación y las generaciones venideras».

“Descanse en paz D’Angelo”, escribió Missy Elliott en un correo. «Ningún padre quiere que sus hijos se vayan, pero es doloroso para los niños ver a sus padres irse, así que envíe oraciones por su hijo, quien también perdió a su madre este año para recuperar fuerzas».

Jill Scott, otra figura influyente del neo-soul, dicho: «Te lo dije hace mucho tiempo: no vas a entender todo y todo no está destinado a que ni tú ni yo lo entendamos. Nunca conocí a D’Angelo, pero lo amo, lo respeto, admiro su regalo. ¡Esta pérdida DUELE! Amo a mi familia, que es familia para él. Lo siento mucho. QEPD GENIO».

Vea más reacciones a continuación.

Hombre. Descanse en paz D’Angelo. 🕊️ – Beat tipo alquimista (@Alchemist) 14 de octubre de 2025

Mi amigo Gary Harris trajo a este músico llamado D’Angelo a mi apartamento en Nueva York. Estaba tratando de descubrir qué hacer con la música que había traído consigo. Escuché cada corte… no sólo por respeto sino porque echaba humo. Al final del encuentro me preguntó: «¿Qué…? pic.twitter.com/4KjOKLswP9 – Nilo Rodgers (@nilerodgers) 14 de octubre de 2025