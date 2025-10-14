Doja Cat, Missy Elliott y más reaccionan ante la muerte de D’Angelo

La comunidad del R&B y varias figuras de la industria musical han escrito coloridos tributos dedicados a la leyenda del neo-soul D’Angelo. El hombre de 51 años fallecido martes por la mañana de cáncer, confirmó la familia del cantante en un comunicado a Variedad.
D’Angelo lanzó tres álbumes a lo largo de su carrera, incluido su debut “Brown Sugar”, “Voodoo” y su último álbum, “Black Messiah” de 2014 con The Vanguard. Se hizo conocido por crear una mezcla de R&B y hip-hop y ganó cuatro premios Grammy.
DJ Premier estuvo entre las primeras voces en las redes sociales en compartir sus condolencias. Él llamado La muerte del pionero fue “una pérdida tan triste”, y agregó que pasaron “muchos momentos maravillosos” juntos. “Te voy a extrañar mucho”, concluyó Premier. «Duerme tranquilamente. Te amo REY».
gato doja palabras compartidas en incógnitaescribiendo: «Descanse en paz D’angelo. Mis pensamientos, amor y oraciones están con su familia y amigos. Una verdadera voz del alma e inspiración para muchos artistas brillantes de nuestra generación y las generaciones venideras».
“Descanse en paz D’Angelo”, escribió Missy Elliott en un correo. «Ningún padre quiere que sus hijos se vayan, pero es doloroso para los niños ver a sus padres irse, así que envíe oraciones por su hijo, quien también perdió a su madre este año para recuperar fuerzas».
Jill Scott, otra figura influyente del neo-soul, dicho: «Te lo dije hace mucho tiempo: no vas a entender todo y todo no está destinado a que ni tú ni yo lo entendamos. Nunca conocí a D’Angelo, pero lo amo, lo respeto, admiro su regalo. ¡Esta pérdida DUELE! Amo a mi familia, que es familia para él. Lo siento mucho. QEPD GENIO».
