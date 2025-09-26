Doja Cat Mines de la década de 1980 en el pop-rap ‘Vie’: Review del álbum

En el pasado, Doja Cat ha tenido un complicado Relación con qué tipo de artista es y qué tipo de música debe hacer. Casi un año hasta la fecha después de lanzar su primer éxito número 1 «Say So», tuiteó que estaba «cansada» de eso. Solo unos meses antes de lanzar su último álbum «Scarlet», una refutación ardiente a su pop más pulido, se refirió a su récord de «Hot Pink» y su sucesor «Planet Her» como «Cash acaba» y «Pop mediocre», burlándose de sus fanáticos al decir que «cayeron por eso».

En «Vie», su quinto álbum, parece haber encontrado algún tipo de equilibrio creativo. El pasado fin de semana, le dijo a CBS el domingo por la mañana que es «una rapera que hace música pop», una resumen ordenado que le da barandillas musicales con sala de pivote. Como tal, «Vie» es una evolución de los fuertes trajes de Doja como compositor e intérprete en Liberty para jugar con los vestigios del pasado de Pop, lo que hace un disco que refuerza las convenciones del pop de la década de 1980 sin perderse en el proceso.

Doja aprecia claramente las piedras de toque de los años 80: su traje de rayas Marc Jacobs y el penacho de cabello en la alfombra Met Gala introdujeron esta era de manera adecuada, e los infunde en «Vie» como si estuviera saqueando una tienda antigua. El álbum comienza y termina con los saxofones con balchón como si estuvieran azotando abiertamente la noción de pastiche. Y, sin embargo, Doja aprovecha continuamente el pozo mientras lo adapta a su propia estética, moviéndose fluidamente entre armonías dulces y raps ágiles en la forma clásica de la doja.

«Jealous Type», el sencillo principal del álbum, fue un setter de mesa apropiado para «Vie». Producido por el siempre chameleo Jack Antonoff y Y2K, la melodía de Funkpppped fue marcada instantáneamente como una canción de contendiente de verano por Internet, quien se quejó de que habría sido el vencedor si no se hubiera lanzado tan tarde en la temporada. Lo mismo podría decirse de gran parte de «Vie», que inclina su sombrero a todos, desde Prince y Janet Jackson hasta Pebbles y Lisa Lisa & Cult Jam. A través de las 15 pistas del álbum, las costas de la doja a través de sintetizadores de día-glo y sonidos cavernosos de batería, apilando voces para coros eléctricos y letras tan ágiles que te hace preguntarte por qué alguna vez rechazó una canción retro como «Say So» en primer lugar.

Antonoff es un ingrediente clave para «Vie», que produce en nueve de las pistas, y no sorprende que sean los que más se adhieran a un sonido de los 80. Antonoff es un técnico de estudio en el sentido más puro, y cada instrumento es específico de época, desde los sintetizadores submarinos y de la canción que conduce a «Take Me Dancing» con SZA (el único invitado del set) hasta la canción temática de 1982 «Knight Rider» que se voltea para los propulsivos «Aaahh Men»! Por supuesto, abundan las referencias; Es difícil no hacer comparaciones con «Buscar un nuevo amor» de Jody Watley en «Dancing» o «Control» de Jackson, que se siente como un plan general para «Vie». El álbum solo pierde su impulso cuando Antonoff retrocede, a saber, en el sensual «Make It Up Up», donde atiende a su hombre con una advertencia: «¿Escuchaste sobre eso? Soy un top sumiso».

Gran parte de «Vie» se preocupa por la dinámica de las relaciones, ya sea atrayendo a un hombre en la pista de baile en las valientes «cartas» o preguntándose si todavía ha sido esposada en los «actos de servicio» de ensueño («Simplemente eliminé a Raya, eso debe significar que soy su proveedor»). En el álbum destacado «Stranger», ella tiene los ojos de ciervo, revoloteando entre atractivos y franco admisiones: «Las chicas no pueden decir que están bien RIP / porque no parece que le guste la polla / Pero si a él le gustaba, todavía me gustaria / como un monstruo, puedo admitir eso y le gusta».

«Vie» podría causar fácilmente latigazo cervical cuando Doja corta los versos de rap en canciones pop, pero no se siente como mosaico. Doja es una cantante y rapera talentosa, dos habilidades que pocos han dominado en este nivel, y se casa con sus mundos con el mando completo. Para cuando llega a la canción final del álbum «Come Back», no hay duda de que se ha ganado su lugar en la parte superior de la jerarquía pop-rap, logrando un delicado equilibrio que requiere alcance y precisión.

Hay mucho de eso en «Vie», un disco que refuerza que Doja no necesita encajar en una caja para convertirse en la artista que debe ser. Es una noción que ella misma parece haber aceptado, sin embargo, lo que puede haber sido, y «Vie» es mucho mejor para ello.