Doja Cat anuncia la fecha de lanzamiento del álbum ‘Vie’

Doja gato ha anunciado que su quinto álbum «Vie» se lanzará el 26 de septiembre.

La rapera y cantante reveló la noticia en las redes sociales, publicando un video donde posa frente a la Torre Eiffel y repite la frase «Je Sais Que Tu es Ma Vie» o «Sé que eres mi vida».

Doja Cat ha estado provocando el álbum desde al menos en octubre pasado, y recientemente anunció que su sencillo principal «Jealous Type» se lanzará el 21 de agosto. También interpretó la canción en Outside Lands y durante una aparición en Club Oasis.

Lanzó por última vez el álbum de estudio de larga duración «Scarlet» en septiembre de 2023. El proyecto, que debutó en el número 4 en el Billboard 200, generó un par de singles masivos: «Paint the Town Red» y «Agora Hills», que alcanzó su punto máximo en los números 1 y 7 en el Hot 100, respectivamente. En octubre pasado, Ella inició su gira internacional de escarlata en San Francisco en la noche de Halloween, que continuó a nivel mundial antes de limitar en el Parque Finsbury de Londres el 14 de julio.

«Sé que he hecho muchas cosas rosadas y suaves, muchos sonidos pop y brillantes, pero para esta próxima época, voy en una dirección más masculina», Ella le dijo Variedad para una historia de portada medio año antes de que llegara «Scarlet».

Lanzó «Scarlet 2 Claude», la edición de lujo de su álbum, en abril de 2024. El proyecto, que fue un apéndice de siete pistas de «Scarlet», presentó apariciones invitadas de ASAP Rocky y Teezo Touchdown.

La gira posterior a Scarlet, Doja Cat apareció en el Global Citizen Festival 2024 en la ciudad de Nueva York. Durante su set principal, se tomó un momento para hablar en contra de las injusticias que afectan a las personas en todo el mundo.

«En este momento, millones de hombres, mujeres y niños en Gaza, Ucrania, Sudán, el Congo y todo el mundo están sufriendo», dijo. «En tiempos como este, es importante recordar que tenemos el poder de traer cambios, amar la luz y la esperanza para quienes más lo necesitan».