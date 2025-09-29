Doja Cat anuncia fechas 2026 ‘Tower My Life World Tour’


Doja gato, que Dejó su nuevo álbum «Vie» el viernes, ha anunciado nuevas fechas para 2026 en América Latina, Europa, el Reino Unido y América del Norte como parte de su enorme «Tour Ma Vie World Tour».

Las fechas comienzan en São Paulo, Brasil en Suhai Music Hall y llegarán a las principales ciudades, incluidas Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Toronto, y más, antes de culminar con una actuación en la presentación de New York en el Madison Square de New York, el martes, el martes 1 de diciembre, 206.

Estas fechas de 2026 recientemente anunciadas siguen a los shows de 2025 previamente revelados de Doja en Australia, Nueva Zelanda y Asia a finales de este otoño/invierno.

El «Tour Ma Vie World Tour», promovido por Live Nation, marca la mayor carrera de Doja hasta el momento y su primera vez encabezando múltiples regiones, incluidas Australia, Nueva Zelanda, Asia y América Latina.

Entradas – América Latina: las entradas estarán disponibles a partir de una preventa de artista a partir del miércoles 1 de octubre a las 10 a.m. hora local. Las fechas y los tiempos de inicio del general de venta varían según el mercado.

Boletos – Europa/Reino Unido: los boletos estarán disponibles a partir de una preventa de MasterCard en mercados seleccionados (detalles a continuación) y una preventa de artista que comienza el miércoles 1 de octubre a las 10 a.m. hora local. Las preventas adicionales se presentarán durante toda la semana antes del general OnSale a partir del viernes 3 de octubre a las 10 a.m. hora local.

Preventa de MasterCard: los titulares de tarjetas MasterCard tienen acceso especial a boletos de preventa en Francia y Países Bajos. MasterCard Prevale comienza el miércoles 1 de octubre a las 10 a.m. y termina el viernes 3 de octubre a las 9 a.m. Además, el acceso a los boletos preferidos a algunos de los mejores boletos está disponible en los mercados que figuran en el Reino Unido del viernes 3 de octubre a las 10 a.m.

Boletos – América del Norte: Para participar en la Preventa de Doja Cat Artist el martes 7 de octubre a las 10 a.m., hora local, debe inscribirse aquí antes del domingo 5 de octubre a las 8pm Pt. No se necesitan códigos: el acceso está vinculado a su cuenta de Ticketmaster, y cualquiera que se registre puede unirse a la preventa del artista. Las preventas adicionales se presentarán durante toda la semana antes del general OnSale a partir del viernes 10 de octubre a las 10 a.m. hora local.

VIP: La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, invitación al club de pre-show VIE VIP Lounge, un artículo de regalo VIP Doja Cat especialmente diseñado y más. El contenido del paquete VIP varía según la oferta seleccionada.

Doja Cat – Tour My Life World Tour – América Latina 2026 Fechas

Jue 05 de febrero – Sao Paulo, Brasil – Suhai Music Hall

Sol 08 de febrero – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Martes 10 de febrero – Santiago, Chile – Movistar Arena

Viernes 13 de febrero – Lima, Perú – Arena 1

Sol 15 de febrero – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Mié 18 de febrero – Ciudad de México, México – Palacio deportivo

Doja Cat – Tour My Life World Tour – Europa/Reino Unido 2026 Fechas

Martes 19 de mayo – Dublín, Irlanda – 3arena

Jue 21 de mayo – Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro

Sábado 23 de mayo-Manchester, Reino Unido-Co-op en vivo

Martes 26 de mayo – Birmingham, Reino Unido – Utilita Arena

Viernes 29 de mayo – Londres, Reino Unido – El O2 Arena

Mar 02 de junio – Lisboa, Portugal – MEO Arena

Mié 03 de junio – Sol 07 de junio – Barcelona, ​​España – Primavera Sound*

06 de junio – Lyon, FR – LDLC Arena

Martes 09 de junio – París, Francia – Accor Arena

Viernes 12 de junio – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

Lun 15 de junio – Hamburgo, Alemania – Barclays Arena

Mié 17 de junio – Berlín, Alemania – Uber Arena

Viernes 19 de junio – Krakow, Polonia – Tauron Arena

Doja Cat – Tour My Life World Tour – North America 2026 Fechas

Jueves 01 de octubre – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Sábado 03 de octubre – Chicago, IL – United Center

Sol 04 de octubre – Minneapolis, MN – Centro objetivo

Martes 06 de octubre-Kansas City, MO-T-Mobile Center

Jueves 08 de octubre – Denver, Co – Ball Arena

Sábado 10 de octubre – Salt Lake City, UT – Maverik Center

Martes 13 de octubre – Vancouver, BC – Rogers Arena

Jue 15 de octubre – Seattle, WA – Clima Compedge Arena

Sábado 17 de octubre – Portland, o – Moda Center

Lun 19 de octubre – San Francisco, CA – Chase Center

Martes 20 de octubre – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Jue 22 de octubre – Los Ángeles, CA – al foro

Mar 27 de octubre – San Diego, CA – Arena vieja

Jue 29 de octubre – Phoenix, AZ – Phx Arena

Sábado 31 de octubre-Las Vegas, NV-T-Mobile Arena

Martes 03 de noviembre – Austin, TX – Moody Center

Miércoles 04 de noviembre – Dallas, TX – American Airlines Center

Viernes 06 de noviembre – San Antonio, TX – Frost Bank Center

Sábado 07 de noviembre – Houston, TX – Toyota Center

Mié 11 de noviembre – Miami, FL – Kaseya Center

Viernes 13 de noviembre – Tampa, FL – Benchmark International Arena

Sábado 14 de noviembre – Orlando, FL – Kia Center

Martes 17 de noviembre – Atlanta, GA – estatal Farm Arena

Mié 18 de noviembre – Charlotte, NC – Centro de espectro

Viernes 20 de noviembre – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Sábado 21 de noviembre – Washington, DC – Capital One Arena

Lun 23 de noviembre – Boston, MA – TD Garden

Mié 25 de noviembre – Toronto, On – Scotiabank Arena

Viernes 27 de noviembre – Montreal, QC – Bell Center

Sol 29 de noviembre – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena

Martes 01 de diciembre – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Doja Cat – Tour Ma Vie World Tour – Australia, Nueva Zelanda + Asia 2025 Fechas – Anteriormente anunciado

Martes 18 de noviembre – Auckland, NZ – Spark Arena

Sáb 22 de noviembre – Perth, AU – RAC Arena

Martes 25 de noviembre – Melbourne, AU – Rod Laver Arena

Sábado 29 de noviembre – Brisbane, AU – Brisbane Entertainment Center

Lun 01 de diciembre – Sydney, Au – Qudos Bank Arena

Martes 02 de diciembre – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena

Sol de diciembre 07 – Manila, Filipinas – SM Mall of Asia Arena

Mié 10 de diciembre – Singapur, Singapur – Estadio de interior de Singapur

Sábado 13 de diciembre – Seúl, Corea del Sur – Kintex Hall 10

Lun 15 de diciembre-Tokio, Japón-K-Arena Yokohama

Jueves 18 de diciembre-Bangkok, Tailandia-Hall de exposición de impacto 5-6

Sol 21 de diciembre – Ciudad de Kaohsiung – Kaohsiung Arena



