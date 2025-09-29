Doja Cat anuncia fechas 2026 ‘Tower My Life World Tour’

Doja gato, que Dejó su nuevo álbum «Vie» el viernes, ha anunciado nuevas fechas para 2026 en América Latina, Europa, el Reino Unido y América del Norte como parte de su enorme «Tour Ma Vie World Tour».
Las fechas comienzan en São Paulo, Brasil en Suhai Music Hall y llegarán a las principales ciudades, incluidas Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Toronto, y más, antes de culminar con una actuación en la presentación de New York en el Madison Square de New York, el martes, el martes 1 de diciembre, 206.
Estas fechas de 2026 recientemente anunciadas siguen a los shows de 2025 previamente revelados de Doja en Australia, Nueva Zelanda y Asia a finales de este otoño/invierno.
El «Tour Ma Vie World Tour», promovido por Live Nation, marca la mayor carrera de Doja hasta el momento y su primera vez encabezando múltiples regiones, incluidas Australia, Nueva Zelanda, Asia y América Latina.
Entradas – América Latina: las entradas estarán disponibles a partir de una preventa de artista a partir del miércoles 1 de octubre a las 10 a.m. hora local. Las fechas y los tiempos de inicio del general de venta varían según el mercado.
Boletos – Europa/Reino Unido: los boletos estarán disponibles a partir de una preventa de MasterCard en mercados seleccionados (detalles a continuación) y una preventa de artista que comienza el miércoles 1 de octubre a las 10 a.m. hora local. Las preventas adicionales se presentarán durante toda la semana antes del general OnSale a partir del viernes 3 de octubre a las 10 a.m. hora local.
Preventa de MasterCard: los titulares de tarjetas MasterCard tienen acceso especial a boletos de preventa en Francia y Países Bajos. MasterCard Prevale comienza el miércoles 1 de octubre a las 10 a.m. y termina el viernes 3 de octubre a las 9 a.m. Además, el acceso a los boletos preferidos a algunos de los mejores boletos está disponible en los mercados que figuran en el Reino Unido del viernes 3 de octubre a las 10 a.m.
Boletos – América del Norte: Para participar en la Preventa de Doja Cat Artist el martes 7 de octubre a las 10 a.m., hora local, debe inscribirse aquí antes del domingo 5 de octubre a las 8pm Pt. No se necesitan códigos: el acceso está vinculado a su cuenta de Ticketmaster, y cualquiera que se registre puede unirse a la preventa del artista. Las preventas adicionales se presentarán durante toda la semana antes del general OnSale a partir del viernes 10 de octubre a las 10 a.m. hora local.
VIP: La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, invitación al club de pre-show VIE VIP Lounge, un artículo de regalo VIP Doja Cat especialmente diseñado y más. El contenido del paquete VIP varía según la oferta seleccionada.
Doja Cat – Tour My Life World Tour – América Latina 2026 Fechas
Jue 05 de febrero – Sao Paulo, Brasil – Suhai Music Hall
Sol 08 de febrero – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
Martes 10 de febrero – Santiago, Chile – Movistar Arena
Viernes 13 de febrero – Lima, Perú – Arena 1
Sol 15 de febrero – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
Mié 18 de febrero – Ciudad de México, México – Palacio deportivo
Doja Cat – Tour My Life World Tour – Europa/Reino Unido 2026 Fechas
Martes 19 de mayo – Dublín, Irlanda – 3arena
Jue 21 de mayo – Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro
Sábado 23 de mayo-Manchester, Reino Unido-Co-op en vivo
Martes 26 de mayo – Birmingham, Reino Unido – Utilita Arena
Viernes 29 de mayo – Londres, Reino Unido – El O2 Arena
Mar 02 de junio – Lisboa, Portugal – MEO Arena
Mié 03 de junio – Sol 07 de junio – Barcelona, España – Primavera Sound*
06 de junio – Lyon, FR – LDLC Arena
Martes 09 de junio – París, Francia – Accor Arena
Viernes 12 de junio – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
Lun 15 de junio – Hamburgo, Alemania – Barclays Arena
Mié 17 de junio – Berlín, Alemania – Uber Arena
Viernes 19 de junio – Krakow, Polonia – Tauron Arena
Doja Cat – Tour My Life World Tour – North America 2026 Fechas
Jueves 01 de octubre – Detroit, MI – Little Caesars Arena
Sábado 03 de octubre – Chicago, IL – United Center
Sol 04 de octubre – Minneapolis, MN – Centro objetivo
Martes 06 de octubre-Kansas City, MO-T-Mobile Center
Jueves 08 de octubre – Denver, Co – Ball Arena
Sábado 10 de octubre – Salt Lake City, UT – Maverik Center
Martes 13 de octubre – Vancouver, BC – Rogers Arena
Jue 15 de octubre – Seattle, WA – Clima Compedge Arena
Sábado 17 de octubre – Portland, o – Moda Center
Lun 19 de octubre – San Francisco, CA – Chase Center
Martes 20 de octubre – Sacramento, CA – Golden 1 Center
Jue 22 de octubre – Los Ángeles, CA – al foro
Mar 27 de octubre – San Diego, CA – Arena vieja
Jue 29 de octubre – Phoenix, AZ – Phx Arena
Sábado 31 de octubre-Las Vegas, NV-T-Mobile Arena
Martes 03 de noviembre – Austin, TX – Moody Center
Miércoles 04 de noviembre – Dallas, TX – American Airlines Center
Viernes 06 de noviembre – San Antonio, TX – Frost Bank Center
Sábado 07 de noviembre – Houston, TX – Toyota Center
Mié 11 de noviembre – Miami, FL – Kaseya Center
Viernes 13 de noviembre – Tampa, FL – Benchmark International Arena
Sábado 14 de noviembre – Orlando, FL – Kia Center
Martes 17 de noviembre – Atlanta, GA – estatal Farm Arena
Mié 18 de noviembre – Charlotte, NC – Centro de espectro
Viernes 20 de noviembre – Baltimore, MD – CFG Bank Arena
Sábado 21 de noviembre – Washington, DC – Capital One Arena
Lun 23 de noviembre – Boston, MA – TD Garden
Mié 25 de noviembre – Toronto, On – Scotiabank Arena
Viernes 27 de noviembre – Montreal, QC – Bell Center
Sol 29 de noviembre – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena
Martes 01 de diciembre – Nueva York, NY – Madison Square Garden
Doja Cat – Tour Ma Vie World Tour – Australia, Nueva Zelanda + Asia 2025 Fechas – Anteriormente anunciado
Martes 18 de noviembre – Auckland, NZ – Spark Arena
Sáb 22 de noviembre – Perth, AU – RAC Arena
Martes 25 de noviembre – Melbourne, AU – Rod Laver Arena
Sábado 29 de noviembre – Brisbane, AU – Brisbane Entertainment Center
Lun 01 de diciembre – Sydney, Au – Qudos Bank Arena
Martes 02 de diciembre – Sydney, Australia – Qudos Bank Arena
Sol de diciembre 07 – Manila, Filipinas – SM Mall of Asia Arena
Mié 10 de diciembre – Singapur, Singapur – Estadio de interior de Singapur
Sábado 13 de diciembre – Seúl, Corea del Sur – Kintex Hall 10
Lun 15 de diciembre-Tokio, Japón-K-Arena Yokohama
Jueves 18 de diciembre-Bangkok, Tailandia-Hall de exposición de impacto 5-6
Sol 21 de diciembre – Ciudad de Kaohsiung – Kaohsiung Arena