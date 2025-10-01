Doja Cat actuará en LACMA Art+Film

Doja gato actuará en la gala de cine LACMA Art+de este año.

La recaudación de fondos anual del museo está programado para honrar cineasta Ryan Coogler y artista visual Mary Corse.

«La Gala de la película Art+ha organizado una increíble gama de talentos musicales en los últimos 14 años», dijo la copresidenta de Gala, Eva Chow, en un comunicado el miércoles. «Doja Cat es una fuerza creativa que rompe límites que traerá su energía incomparable a la noche».

LACMA Art+FilmPresentado en asociación con Gucci y copresidida por la estrella de «One Battle After otro», Leonardo DiCaprio, tiene lugar el 2 de noviembre en LACMA.

Doja Cat, que creció en el área de Los Ángeles, lanzó su primer EP, «Purrr!» Y el álbum, «Amala», en 2014. Su éxito de 2018, «Mooo!,» La lanzó a la fama internacional seguida de su álbum de platino de 2019 «Hot Pink», que presentó «Say Say» y «Streets». «

Su tercer álbum «Planet Her», lanzado en 2021, debutó en el #1 en la lista de álbumes de R&B de Billboard. En abril de 2024, Doja Cat lanzó su álbum de lujo, «Scarlet 2 Claude». Fue en ese mismo año que encabezó Coachella. Recientemente lanzó su quinto álbum de estudio, «Vie».

Los ingresos de ART+Film apoyan la iniciativa de LACMA para hacer que el cine sea más central en la programación curatorial del museo, al tiempo que financian la misión más amplia de Lacma, que incluye exposiciones, adquisiciones y programación educativa, además de proyecciones que exploran la intersección del arte y la película.

La gala es considerada uno de los eventos más fuertes de la ciudad, atrayendo a listers de cine, televisión, música, moda y el mundo del arte. La gala de este año tendrá lugar en el contexto de las galerías de David Geffen casi completadas de LACMA, el edificio diseñado por Peter Zumthor programado para abrir al público en abril de 2026.