Dogray Scott interpretará a Hans Christian Andersen en ‘Detective de cuento de hadas’

Dogray Scott («Mission: Impossible 2», «Desperate Housewives») encargará el icónico autor danés Hans Christian Andersen en «Fairytale Detective», una nueva serie de drama criminal del escritor Brendan Foley y Omega Global Media.

Cada episodio de una hora de «Fairytale Detective» sigue a Andersen mientras resuelve crímenes en la Copenhague de la década de 1850 ayudado por una camarilla de personajes de sus historias, que cobran vida para ayudarlo a encontrar justicia. Mientras se embarca en su pasatiempo inusual, espera convencer a Jenny Lind, el amor de su vida, para casarse con él.

Scott y Foley recientemente colaboraron en la serie de CW «Sherlock and Daughter», creada por Foley y protagonizada por Scott como el villano Profesor Moriarty. Foley también escribió la temporada 2 de la serie nórdica de Elisa VIIHDE «The Man Who Dured» y actualmente está desarrollando una serie de productos internacionales de Co-Pro. Los próximos proyectos de Scott también incluyen «The Hack» de ITVX, la serie dramática de Channel 4 «Summerwater» y «Crookhaven» de la BBC. Ambos producirán ejecutivos «detective de cuento de hadas».

El Director Gerente de Medios Globales de Omega, Danny Goldman, estará en MIPCOM en octubre para compartir los últimos materiales creativos para «Detective de cuento de hadas» con compradores potenciales.

«Tengo muchas ganas de colaborar con Brendan Foley en ‘Fairytale Detective'», dijo Scott en un comunicado. «Nos ha dado una visión única y emocionante del mundo de Hans Christian Andersen, que es divertido, sorprendente e increíblemente conmovedor. Hans Christian Anderson es una figura trágica/cómica, posiblemente en el espectro autista, cuya única salida emocional es a través de sus personajes de ficción. Una serie es increíblemente emocionante para mí y esperamos ser revelador para una audiencia «.

«Fairytale Detective» se une a la próxima lista de Mipcom de Mipcom de Omega Global Media, que también incluye el drama canadiense «Something Undone», el thriller sudafricano «The History of Blood», la serie centrada en el FBI «Bombay Noir» y la comedia oscura de Nueva Zelanda «Nuestro padre».