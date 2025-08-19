Doechii deja de tres festivales, incluidos todos los puntos este

El rapero Doechii ha sido abruptamente Dejó de tres actuaciones del festival programadas para esta semana, se anunció hoy. Los eventos, todos los puntos al este de Londres, delanteros en Bristol y Rock en Seine cerca de París, no especificaron una razón para Doechii Salir de la alineación, y las actuaciones aún aparecen en el sitio web de Doechii como están disponibles para comprar.

«Lamentamos anunciar que Doechii ya no actuará en sus próximos shows», escribió todos los puntos que East escribió en Instagram. «Ella es una artista increíble y, como todos sus fanáticos, estábamos muy emocionados de verla en el escenario».

Doechii aún no ha comentado públicamente sobre las cancelaciones. Un representante de Doechii no regresó de inmediato VariedadSolicitud de comentarios.

Un Instagram correo Anunciando su gira «Live From the Swamp», publicada el 4 de agosto, se llenó de comentarios decepcionados el martes por la mañana de los fanáticos que habían organizado viajes para las actuaciones. Las fechas de América del Norte para «Live From the Swamp» se anunciaron como agotadas el 12 de agosto antes de la gira que comienza el 14 de octubre.

Doechii ascendió a la principal prominencia después del lanzamiento de su sencillo 2023 «What Its (Block Boy)». Ella siguió ese éxito con el lanzamiento de su mixtape «Alligator Bites Never Heal» en 2024, a través de Capitol y Top Dawg, que ganó el álbum Grammy For Best Rap en febrero pasado.

A finales de 2024, ella fue nombrada Variedad’s Hitmakers Hip-Hop Disruptor del añoExplicando el proceso detrás de la creación de «mordeduras de cocodrilo nunca sanan». «Pude dar esto por pura presencia y creatividad, y creo que quiero llevar eso con todos mis proyectos y tener esa mentalidad en el futuro», dijo.

Más recientemente, el artista usó la ocasión de una victoria en la apuesta para resaltar su oposición a la administración Trump y sus políticas en Los Ángeles y más allá, diciendo que usaría su voz para defender «todas las personas oprimidas, para personas negras, para personas latinas, para personas trans, para las personas en Gaza».

Ella continuó: «¿Qué tipo de gobierno es ese? La gente está siendo barrida y arrancada de sus familias? Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Y espero que estemos juntos a mis hermanos y a mis hermanas contra el odio y protestamos contra ello».