Dodgers y Mets reciben malas noticias sobre el interés de Tarik Skubal

Tigres de Detroit El as Tarik Skubal ha estado en la fábrica de rumores comerciales desde el inicio de la temporada de la MLB, con el Dodgers de Los Ángeles y Mets de Nueva York entre los equipos vinculados.

No obstante, con varios agentes libres saliendo del tablero, el mercado de cambios está comenzando a mejorar. calor arriba. Bob Nightengale de USA Today informó que los equipos rivales se sorprendieron de que los Tigres mostraran cierta apertura a un intercambio de Skubal, con el Dodgers con perspectivas que atrajeron el interés de Detroit.

En medio de los rumores que vinculan a los Dodgers con el as de los Tigres, el ex Grandes Ligas El gerente general Jim Bowden compartió lo último sobre lo que está haciendo. escuchar sobre Skúbal.

«Lo que me han dicho los gerentes generales oponentes es que los Tigres han presentado ofertas por Skubal, y el precio de venta es simplemente ridículo y absurdo, como debería serlo para el tipo que ganó el Cy Young los últimos dos años». dijo Bowden en la edición del 12 de diciembre de “CBS Sports HQ”.

“Los Tigres al menos están haciendo su debida diligencia para ver qué pueden conseguir por Skubal… Basado en todas mis conversaciones con todos los involucrados, creo que los Tigres se aferrarán a él y verán cómo va la primera mitad de la temporada.

«Si llegan a julio y tienen la oportunidad de ganar, lo retendrán y luego intentarán firmarlo en la agencia libre. Si llegan a julio y se quedan fuera, probablemente cambiarán al lanzador. Este drama y los rumores en torno a él no se detendrán al menos hasta la fecha límite de cambios del 31 de julio, pero no esperen que lo cambien este invierno».

¿Qué es lo último sobre el interés de los Mets en Tarik Skubal?

Jon Heyman del New York Post compartió ¿Qué prospectos podría estar dispuesto Nueva York a tentar a Detroit si deciden que es mejor optar por la ruta comercial para adquirir a Skubal en lugar de esperar a la agencia libre la próxima temporada baja?

“Según un alto funcionario Mets persona, Nolan McLean, quien protagonizó un cameo de Queens en 2025, está ‘fuera de los límites’”, escribió Heyman en su artículo publicado el 11 de diciembre.

“Pero los Mets aún podrían tentar a los Tigres con alguna combinación de los lanzadores Jonah Tong (“todos lo quieren”) y Brandon Sproat, además del jardinero Carson Benge y el jardinero-infielder Jett Williams, y más de su sistema mejor clasificado”.

Lo que los Dodgers necesitarían para cambiar por Tarik Skubal

Después de que concluyeron las Reuniones de Invierno, David Vassegh de AM 570 dijo en “Dodger Talk” que si los Tigres cambiaran a Skubal, probablemente buscarían un retorno comparable al que obtuvieron. Nacionales de Washington recibido de la Padres de San Diego Para Juan Soto.

“Hablando con personas en Orlando que estuvieron allí y están muy familiarizadas con lo que los Tigres están pidiendo por Tarik Skubal, están pidiendo, por un alquiler de un año de Tarik Skubal, un paquete que rivalizaría con lo que los Padres enviaron a los Nacionales por Juan Soto”, dijo Vassegh (h/t Azul Dodgers). “… Por lo que tengo entendido, los Tigres quieren algo que rivalice con eso.

«La diferencia es que los Tigres están tratando de ganar, y si cambian a Tarik Skubal, tienen que venderlo a su base de fanáticos en Detroit, acabamos de cambiar al mejor lanzador que han tenido los Tigres desde Jack Morris o Justin Verlander, por algo más que prospectos. Y los Dodgers tienen ese tipo de jugadores para enviar a Detroit».