Dodgers Insider comparte noticias desafortunadas sobre Roki Sasaki

Roki Sasaki’s volver al Dodgers de Los Ángeles sigue siendo un misterio. El fenómeno japonés no ha lanzado en las mayores desde mayo debido a una impulso de hombro derecho, y el tiempo se está agotando para que tenga un impacto considerable en el impulso de los playoffs de los Dodgers.

Mientras que Sasaki recientemente progresó lo suficiente como para hacer un asignación de rehabilitación de ligas menoresNo queda un horario sobre cuándo podría volver.

Sonja Chen, que cubre a los Dodgers para MLB.com, solo se sumó al suspenso que rodea a Sasaki en un boletín reciente.

¿Cuál es la última actualización sobre la rehabilitación de Roki Sasaki?

Sasaki hizo su primer comienzo de rehabilitación para Triple-A Oklahoma City el jueves pasado, lanzando más entradas de dos en lugar de tres, como se planeó anteriormente. La velocidad de Sasaki fue notablemente baja en comparación con su salida simulada en el Dodger Stadium, cuando se sentó entre 96-97 mph. Con un promedio de 93.6 mph con su bola rápida, Sasaki necesitaba 41 lanzamientos para registrar seis outs. Permitió tres carreras en seis hits y no golpeó a nadie.

Chen calificó el proceso de rehabilitación de Sasaki «complicado», y agregó que construir la carga de trabajo del lanzador novato está lejos del objetivo único de los Dodgers.

«Los Dodgers también quieren que construya la confianza que necesita para poder atacar a los bateadores de grandes ligas con convicción», escribió Chen, «una cualidad que el equipo siente no siempre ha estado allí esta temporada».

La última aparición de Sasaki con los Dodgers llegó el 9 de mayo contra el Diamondbacks de ArizonaCuando dio cinco carreras en cuatro entradas en un Ganar 14-11. Fue colocado en la lista de lesiones de 15 días cuatro días después después de quejarse de dolor en el brazo.

En ocho aperturas, Sasaki tiene 1-1 con una efectividad de 4.72 y seis jonrones permitidos en 34.1 entradas. También tiene 24 ponches en comparación con 22 caminatas.

¿Qué dicen los Dodgers sobre Roki Sasaki?

Después Salaki’s 45-tit Simulated SutingEl gerente Dave Roberts dijo que el equipo todavía estaba esperando que él llegara a un «punto donde siente muy cómodo y confiado en su entrega y dónde estápara que pueda atacar a los bateadores «.

Sasaki reanudó lanzar aproximadamente dos semanas después de aterrizar en la IL, pero no avanzó más allá de los lanzamientos suaves antes de que lo cerrara nuevamente. En ese momento, el entrenador de pitcheo Mark Prior sugirió que había un barrera psicológica que Sasaki necesitaba limpiar Antes de que pudiera volver a subir.

«Siempre hay un componente mental cuando estás herido», dijo Prior, «y siempre te preguntas:» ¿Voy a sentir algo en ese momento? » … Hay una pequeña barrera mental que todos necesitan pasar «.

¿Cuándo regresará Roki Sasaki?

Los Dodgers aún no han proporcionado un horario firme para el regreso de Sasaki. Pero según Chen, no parece estar demasiado cerca.

Chen dijo: «Con los Dodgers que ya usan una rotación de seis hombres, no hay una necesidad inmediata de que Sasaki regrese. Pueden permitirse que él se tome un tiempo para resolver las cosas, si es necesario, lo que tal vez empujaría su regreso más allá de principios de septiembre».

Devento durante gran parte de esta temporada por lesiones, la rotación de los Dodgers se ha solidificado un poco desde Blake Snell regresó el 2 de agosto.

Los campeones defensores de la Serie Mundial son 72-54 y lideran la NL West por 2.5 juegos.