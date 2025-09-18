Dodgers considerando un movimiento importante para la rotación de pitcheo para la postemporada

El Dodgers de Los Ángeles Puede haber descubierto la solución perfecta para su rotación inicial.

Shohei ohtaniquien ha estado en un límite de cinco entradas en sus últimas tres aperturas, puede terminar con alivio en los playoffs, según el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

Los Dodgers entraron en juego el miércoles con el tercer mejor récord en la Liga Nacional (84-67) y con un 99.9 por ciento de posibilidades de llegar a los playoffs, según la referencia de béisbol.

Roberts habló sobre el posible movimiento de Ohtani antes de su final de la serie contra el Filis de Filadelfia el miércoles por la noche en el Dodger Stadium.

¿Por qué podría Shohei Ohtani moverse al bullpen?

Los Dodgers tienen una rotación inicial repleta de estrellas, repleta por los ex ganadores del premio Cy Young Blake Snell y Clayton Kersahaw, además de Ohtani, Tyler Glasnow y el as Ace Yoshinobu Yamamoto.

Entonces, a pesar de que Glasnow, quien con 6-8 presenta una bola rápida de más de 100 mph y un devastador arsenal de lanzamientos secundarios, parece un mejor ajuste de la pluma, Ohtani también podría usarse como un relevista de Jack-de All-Trades que puede vaciar el tanque con su propia bola rápida de 100 más de 100.

Roberts dijo que él y la oficina principal de los Dodgers tienen la intención de discutir eso.

«Sé que vamos a hablar de eso», dijo Roberts.

El bullpen de los Dodgers podría usar al menos uno de sus titulares para salir, dadas sus luchas recientes. LA ocupa el puesto 27 en la efectividad de Bullpen (5.88) desde el 1 de septiembre, y tiene solo cinco salvamentos frente a 12 derrotas como grupo desde el 2 de agosto: el propio Blake Treinen tiene cuatro pérdidas en cinco apariciones desde el 6 de septiembre.

«Hay muchas variables», agregó Roberts, «pero saber que potencialmente puede salir corriendo, es genial. Tal vez solo en teoría. Pero, de nuevo, lo amo por incluso lanzar eso».

¿Cuáles son los inconvenientes de Shohei Ohtani lanzando el bullpen?

A menudo se les pide a los lanzadores que hagan cosas que no han hecho antes en octubre. Kershaw ha lanzado alivio en la postemporada, y los fanáticos de los Dodgers seguramente recuerdan a Walker Buehler culminando su campeonato de la Serie Mundial lanzando una novena entrada sin puntaje en el Juego 5 del Classic de Otoño del año pasado.

Sin embargo, los Dodgers también tendrán que tener en cuenta el hecho de que Ohtani nunca ha presentado alivio en sus ocho temporadas de ligas mayores. Además, tendría que hacer malabarismos con los golpes, los murciélagos para los Dodgers, contra el calentamiento potencial para salir del bullpen.

Agregue la rutina regimentada de Ohtani, además de la angustia agregada de él todavía construyendo nuevamente de su cirugía de 2023 Tommy John, y el bullpen parece una propuesta de Bullpen para Roberts.

«Es una persona muy metódica, disciplinada y impulsada por la rutina», dijo Roberts. «El bolígrafo es todo lo contrario, ¿verdad? Potencialmente podrías estar asumiendo el riesgo, y hemos llegado tan lejos, ciertamente con los guantes de los niños y manejando».

El punto de Roberts es válido, ya que Los Dodgers ni siquiera se extenderían a Ohtani más allá de la quinta entrada Mientras estaba lanzando un juego sin hits en su derrota ante los Filis el martes. Pero ponerlo en la rotación de Los Ángeles también lo obligaría a arrojar un descanso más corto de lo que está acostumbrado, lo que significa que su rutina de pitcheo estará fuera de todos modos.

Además, la amenaza de la rehabilitación está claramente en la mente de Roberts, ya que dijo el martes «Él es dos jugadores en uno».

“Creo que lo único que puedes decir es que lo usamos una vez cada siete días, ocho días, nueve días, [11] Días entre su último comienzo «, dijo Roberts.» Entonces pensar que ahora es factible para un tipo que solo sale de lo que ha hecho el año pasado, o no hizo el año pasado, para ponerlo en un papel muy, muy único «.