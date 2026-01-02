Docuseries ‘Cult of the Real Housewife’ de Mary Cosby: Ver online gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

La vida de una popular “ama de casa real” está bajo el microscopio con cariñoLa nueva serie documental de «El culto a la verdadera ama de casa», que analiza el controvertido matrimonio y las prácticas religiosas de «Auténticas amas de casa de Salt Lake City» estrella, María Cosby.

La nueva serie se estrenó el 1 de enero en TLC y los tres episodios se transmiten durante toda la semana en el canal de cable en este momento. ¿No tienes cable? Puede transmitir en vivo el programa mientras se transmite por TLC con un prueba gratuita de DirecTV. Utilice la prueba gratuita para ver el nuevo documental de Mary Cosby en línea de forma gratuita. Los espectadores también pueden transmitir la serie documental en HBO máximo y descubrimiento+.

También puedes ver “El culto a la verdadera ama de casa” a través de Filónun servicio de transmisión que incluye más de 70 canales de televisión en vivo, incluido TLC, además de acceso a HBO Max, Discovery+ y AMC+. Regularmente $33/mes, la oferta actual de Año Nuevo de Philo tiene su mes introductorio de servicio con descuento a solo $ 25.

Cosby ha sido un estrella fugaz en “The Real Housewives of Salt Lake City”, amada por sus fanáticos por sus comentarios sinceros y réplicas ingeniosas, muchas de las cuales se han convertido en memes de reacción populares en línea. Pero la predicadora pentecostal de 53 años también ha llamado la atención en el programa por las prácticas poco convencionales de su iglesia y su controvertido matrimonio con su abuelo adoptivo. TLC dice que la nueva serie «desvela las acusaciones detrás de los titulares y revela la verdad más oscura e inquietante».

“The Cult of the Real Housewife” presenta imágenes de archivo de los sermones pronunciados por Cosby y su esposo Robert Cosby Sr., junto con nuevas entrevistas con miembros de la iglesia de toda la vida, la hermana de Cosby y su prima. La serie documental también promete «elevar las voces de los ex-congregantes que hablan por primera vez», al tiempo que presenta a un «líder experto en sectas que puede ofrecer información sobre un manual diseñado para imponer la lealtad en las sectas de control mental».

El tema de si Cosby era o no un líder de una secta fue planteado brevemente por miembros del elenco en temporadas anteriores de “The Real Housewives of Salt Lake City”, pero la estrella de televisión eludió cualquier acusación en el reality show y aparentemente es amigable con el elenco. Un episodio de la temporada actual de “RHOSLC” incluso encontró a las mujeres asistiendo a un servicio de adoración en la Iglesia Pentecostal Faith Temple de Cosby.

Según un comunicado de prensa, la nueva docuserie no autorizada sobre Cosby, «sigue el dramático ascenso de Faith Temple desde su fundación por la amada Rosemary ‘Mama’ Cosby, abuela de Mary Cosby, hasta su fallecimiento, la controvertida transferencia de liderazgo y el matrimonio de su esposo con Mary. Este legado muy disputado empujó a Faith Temple a una nueva y controvertida era». El documental de TLC también “retira los titulares lascivos y las tomas de las redes sociales para profundizar y desentrañar uno de los misterios más perdurables en el centro del escándalo: ¿cómo lograron Mary y Robert Cosby Sr. evitar la rendición de cuentas durante tanto tiempo?”

Cosby no ha abordado ninguna de las acusaciones en el documento y su última publicación en Instagram fue un alegre resumen de 2025. Aún así, la estrella de reality ha desactivado los comentarios en su página desde que se estrenó el documental esta semana.

Mira "El culto a la verdadera ama de casa" en línea