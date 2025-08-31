Documental sobre la mujer que demandó a Trump por asalto, y ganó

Durante décadas, periodista pionero E. Jean Carroll había estado entre las voces más influyentes en los medios de comunicación, escribiendo una columna de consejos dedicados para la revista Elle hasta 2019, después de innumerables elogios a su nombre como presentador de televisión, escritora «SNL», autora más vendida y editora pionera de mujeres en Esquire, Playboy y Outside Magazines. Desde 2019, después de presentar sus acusaciones de agresión sexual y difamación contra el presidente Trump, Carroll agregó no uno sino dos triunfos más a su currículum: ganar dos batallas legales separadas contra el actual presidente a través de un jurado de la corte civil que lo encontró responsable de agredir sexualmente a Carroll y difamarse. Primero recibió $ 5 millones en 2023 y luego, al volver a presentar a Trump, $ 83 millones en 2024.

Con el documental muy estructurado «Pregúntale a E. Jean«,» La directora Ivy Meeropol logra a lo casi imposible, que cuenta la historia de Carroll de una manera como constantemente fascinante y sin disculpas como su tema. ¿Cómo se puede poner en cuenta las múltiples vidas electrizantes que Carroll prosperó en 90 montones de minutos compactos? Al pintar un falso sentido de la víctima, en cambio, tiene éxito como una celebración de una persona singularmente auténtica, una que venció a Trump no solo contra las probabilidades y a pesar de sus poderes, sino también gracias a quién siempre ha sido como una velladora de la verdad en los espacios dominados por los hombres de su carrera.

El enfoque de Meeropol parece inmediatamente apropiado ya que Carroll explica sus intenciones de demandar a Trump al principio de la película. Después de todo, Carroll había construido toda su reputación alrededor de su voz brutalmente honesta; No iba a defender a nadie atacando esa base. Paciente y comprensivo, Meeropol lleva al espectador a través de los primeros días de la carrera de Carroll, construyendo los principales detalles de su vida con fotos y imágenes de archivo (con clips especialmente coloridos de su programa de televisión de mediados de los 90), así como entrevistas originales en la cámara con Carroll Helf.

Gracias a los editores de Leah Goudsmit y el trabajo perceptivo de Ferne Pearlstein, una imagen clara del tema surge rápidamente. Para empezar, Carroll siempre tenía como objetivo levantar a las mujeres, alentándolas a hacerse cargo de los espacios patriarcales. Y con su estilo de valentía sin sentido, siempre estaba destinada a grandes cosas en los medios de comunicación, menos preocupada por su titular apartamento en la ciudad de Nueva York que no tenía cocina ni bañera, pero más enfocada en oportunidades que finalmente la llevaron a entrevistas de alto perfil con los gustos de Fran Lezowitz, y le trajo cara a cara con iconos en la vena icónica de la ciudad.

Y así, el lector de columnas de consejos, una vez upon-a, aumentó constantemente en su camino, obteniendo un trabajo en la revista Elle después del trabajo de periodismo único al estilo de Gonzo que hizo por Esquire. Aquí, Meeropol dedica amorosamente una porción saludable de la película a un sentido de nostalgia de los medios, recordando una época en la que los nombres como Joan Didion escribieron en publicaciones de consumo, y un orgulloso proceso editorial fue la norma valorada. En una escena, Carroll juguetonamente le pregunta a Meeropol: «¿Su audiencia hoy sabe qué es una revista?» Es un guiño anhelante y reverente en los días de periodismo previos a la sustentación. En aquel entonces, podía sostener el pulso de América en sus manos a través de los tipos de preguntas que sus lectores a menudo le hacían.

Aún así, «preguntar a E. Jean» no es realmente una película sobre los viejos días, sabiendo muy bien que los viejos tiempos no eran exactamente buenos para ciertos grupos de personas, incluidas las mujeres. Carroll tuvo la suerte de tener algunos modelos a seguir a los que podía admirar, incluida su madre aventurera y admirablemente formidable. «Siendo criado por alguien como ella, me iba a convertir en un débil o una nariz dura», reflexiona Carroll, preguntándose si se convirtió en un poco de ambos en retrospectiva. Desde la lente de hoy, ella es muy crítica con algunos de los consejos que devolvió en los años 90: una era en la que las mujeres realmente estaban entrando en la suya, cuestionando si siempre estaba capacitando a los buscadores de consejos de la manera correcta. En consecuencia, Carroll confiesa que sin el movimiento #MeToo, probablemente no habría compartido públicamente sus acusaciones de agresión sexual contra Trump. Como tal, la película de Meeropol sigue compasivamente a Carroll mientras reflexiona si era buena para tomar el consejo que le dio a los demás. Como dice Carroll, «no le dé a la otra persona el poder. Siempre presione las cargas».

Modrando pensativamente juntas las dos audiencias de Carroll en 2022 y 2023, Meeropol atribuye detalles de los eventos en 1996, cuando Carroll dice que Trump la violó en un vestuario de Bergdorf Goodman. (A pesar de ser considerado responsable de la agresión sexual por parte del jurado, y a pesar del hecho de que más de 20 mujeres han salido con acusaciones contra el presidente, Trump ha seguido afirmando que dicho asalto nunca tuvo lugar, y que Carroll «no es su tipo»).) Fue un momento aparentemente de Nueva York cuando lo conoció en la tienda de los grandes almacenes, pensando que estaban involucrados en un representante agradable, antes de que las cosas fueran un giro muy oscuro.

Una de las cosas más inquietantes que surgen de «preguntar a E. Jean» no es solo la afirmación enloquecedora de Trump de que la agresión sexual tiene algo que ver con la apariencia de una mujer, sino también cómo Carroll tuvo que navegar un tipo de filosofía de mirada masculina similar antes de tomar una posición frente al jurado. En el fondo, anticipó que el jurado podría mirar su cara de 80 años con dudas si no se parecía a su antiguo yo. Entonces, para el juicio, contrató a la misma maquilladora de sus días de juventud, solo para proyectar una imagen. Al final, la resonancia emocional de la historia de Carroll es desgarradora, especialmente cuando dice que se culpó a sí misma por el asalto, todo, ya que le decía a otras mujeres: «Esto no es tu culpa». Meeropol se profundiza en la psique de Carroll en estos momentos, examinando lo que las secuelas del asalto significaban para sus relaciones románticas, matrimonios y deseo sexual.

«Ask E. Jean» es inteligente en nunca convertir la historia de Carroll en un tema partidista, una postura que hace que la película merezca un lanzamiento amplio y urgente más allá de una carrera de festival. De hecho, cualquier persona con una brújula moral y reservas de empatía está invitada a compartir los sentimientos de Carroll (optimismo, ira, confusión, alegría y todas las cosas en el medio, a la luz de los hechos de que Meeropol dirige cuidadosamente las victorias y pérdidas de Carroll, y varios corazón a los corazón con sus buenos amigos y su abogado Roberta Kaplan. También vale la pena señalar que Carroll todavía no ha visto un solo centavo de su victoria total de $ 88 millones. (Sus futuras aspiraciones de gasto siguen siendo tan desinteresados ​​como abrir un centro de apoyo para las mujeres, y tan modesta como comprar una buena tostadora). Y perdió su antiguo puesto en Elle en medio de la batalla legal. (La revista afirma que acaban de tomar una decisión comercial no relacionada con las demandas de Carroll contra Trump). Pero a Carroll, siempre fue su nombre y reputación lo que más importaba, de todos modos. Verla definitivamente afirmar que ambos es lo que hace que «preguntar a E. Jean» sea una experiencia más gratificante.