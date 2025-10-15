Documental muestra las secuelas de Palisades

Un documental sobre las secuelas de los devastadores incendios forestales de Los Ángeles de este año, producido por Mark Hamill y Ricki Lake, se lanzó cuando la película llegó a Vimeo el miércoles.

Dirigida por David Goldblum, un residente de Big Rock que perdió su casa en el incendio, “Big Rock Burning” es una película de 30 minutos que cuenta las historias de los residentes afectados por los incendios de Pacific Palisades y captura su proceso de reconstrucción de vecindarios destruidos.

Siguiente el reportado Tras el arresto del presunto pirómano Jonathan Rinderknecht, a quien las autoridades han acusado de encender intencionalmente la chispa, los realizadores optaron por evitar la distribución tradicional y lanzar la película directamente al público.

«Aunque estábamos en conversaciones con varios distribuidores, el cronograma no se alineaba con nuestras esperanzas de que la película estuviera disponible lo antes posible», dijo Goldblum en un comunicado. «Nunca hicimos la película para quedarnos sentados. La gente necesita un cierre y esperamos que este lanzamiento ayude a las comunidades a comenzar a sanar. Estamos utilizando esta película para pedir un cambio».

“Big Rock Burning” se estrenó en el Ayuntamiento de Malibú. Su festival incluye proyecciones en el Festival de Cine de Mill Valley, el Festival Internacional de Cine de Santa Fe, el Festival de Cine de Newport Beach y el Festival de Cine SCAD Savannah.

Como parte de la actual campaña de impacto de la película, Goldblum será parte de una sesión especial con el Consejo de Cambio Global en la Sede de las Naciones Unidas el 22 de octubre para utilizar la película como un llamado a la acción.

La sesión, que incluye al Banco Mundial y al Fondo Malala, se transmitirá en vivo por la Web TV de las Naciones Unidas.

Los realizadores se dedican a abogar por reformas legislativas en torno a la gestión de la tierra a nivel local y estatal.

El diez por ciento de todas las ganancias del estreno de la película beneficiará a los Servicios de Recuperación de Desastres del Boys & Girls Club de Malibú, que brinda recursos y coordinación de atención integral a largo plazo, basada en el trauma y a largo plazo para Incendio de Pacific Palisades supervivientes.

“Big Rock Burning” está producida por Julie Parker Benello (“American Factory”, “Athlete A”) de Secret Sauce Media y James Costa (“The Dating Game”, “Welcome to Chechenia”) de Bird Street Productions, junto con Goldblum.

El director ganador del Oscar Bryan Fogel también actúa como productor ejecutivo junto a Marilou Hamill, Trevor Burgess, Judith Helfand, Oliver Blank y Meadow Fund.

Consulte el «Gran quema de roca”tráiler a continuación: