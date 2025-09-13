Documental esencial para cabezas de comedia

La Revolución de la Comedia mencionada por el título del documental agudo y efusivo de Nick Davis «Tuviste que estar allí: cómo el Toronto Godspell encendió la Revolución de la Comedia …» es el que tuvo lugar en la televisión en los años 70: la creación de «Saturday Night Live» y «SCTV» y todo lo que surgió de ellos. «Tú teniste que estar allí», el caso de que el plato de Petri desde el cual se surgió el ADN de esos espectáculos fue la producción de Toronto de «Godspell» de 1972, el musical de Jesús y sus seguidores como hippie que había sacudido el mundo cuando se estrenó en Broadway el año anterior. La producción de Toronto contó con un joven Martin corto, Eugene Levy, Andrea MartinDave Thomas (todos canadienses) y, desde el otro lado del río, la propia Gilda Radner de Detroit, quien fue la primera intérprete en ser elegida en «Saturday Night», un espectáculo creado por Lorne Michaels, quien también era canadiense.

Podrías decir: Bien, todos esos artistas comenzaron en «Godspell», ¿y qué? Pero la noche de la película de Davis es que se trata de «Godspell», y se trata de algo más grande que «Godspell», un movimiento pop que aún no tenía un nombre, un espíritu cultural que se abrió camino casi como (riendo) de gas en el aire. En 1970, antes de que todo esto sucediera, ¿qué era la comedia? Era de pie, lo que significa la vieja guardia (desde Shelley Berman hasta Don Rickles) y también el nuevo guardia (el joven Richard Pryor y George Carlin y Cheech y Chong). Fueron las travesuras de contracultura de Joyce-on-Peyote del Teatro Firesign. Era la sátira de tierra quemada que se encuentra en las páginas del National Lampoon. Era temprano Woody Allen.

Pero el Nexus «Saturday Night»/»SCTV» representaba algo audaz y nuevo: una chispa de actuación Eso permitió que la próxima generación de comedia se conectara con su audiencia de una manera de inmediato sin precedentes. Estos no eran solo comediantes. Eran felices bromistas convertidos en estrellas de rock. «Saturday Night», durante el año de su lanzamiento (1975-76), llegó a parecer los Beatles de la comedia; «SCTV», proveniente de UP en Canadá, fue tal vez los Stones. Y la raíz de ambos espectáculos se remonta a lo que estaba sucediendo en el escenario, y también fuera del escenario, en Toronto durante esa racha de «Godspell» de más de un año. Tan extraordinario como lo fueron artistas como Pryor y Carlin, el alma de la nueva revolución de la comedia no era stand-up, fue una improvisación. Y ese es el espíritu celebrado en el documental, cuyo título completo es «Tenías que estar allí: cómo el Toronto Godspell encendió la revolución de la comedia, difundió el amor y el mono, y creó una comunidad que cambió el mundo (de una manera canadiense)». Lo que estabas viendo en el Toronto «Godspell» fue el primero no oficial que no estaba listo para los jugadores de horario estelar antes de soñar que estarían en horario estelar.

«TU TIENE QUE BARE ALLÍ» se abre con la versión documental de una broma autocrítica: la confesión del director de que está a punto de hacer una película sobre una producción de teatro legendaria … pero no tiene imágenes de ello. ¡Porque ninguno existe! Hay una forma de audio, grabada ilegalmente por Martin Short, que usó una grabadora de cassette barata y dos micrófonos que colgó en la cerca de alambre que era parte del set del programa. Así que podemos escuchar trozos del espectáculo. Y cerca del final, la película nos golpea con un metraje especial que se siente como un regalo, especialmente porque vemos las reacciones de los jugadores. Pero, ¿por qué hacer una película sobre una producción que, en esencia, nunca fue grabada?

Es como el dilema que Todd Haynes enfrentó cuando hizo su documental sobre Velvet Underground (casi no hay imágenes del VU en el rendimiento). Davis, como Haynes, se le ocurren formas ingeniosas de llenar el vacío. Él representa el programa con ingeniosas secuencias animadas. La película hace el uso astuto de la cinta de cassette de Short.

Sin embargo, en su mayoría, los jugadores, ahora en sus setenta años, se sientan y recuerdan, para que tengamos una idea de cómo Martin Short, por ejemplo, creció fingiendo ser Frank Sinatra en su habitación, y cómo la perspectiva de ir a la universidad en lo que entonces fue la ciudad de Toronto de Toronto. Como una llamada de ganado «American Idol», todos compiten por 10 roles. But various performers rose to the top through sheer moxie, whether it was Radner singing “Zip-a-Dee-Doo-Dah,” Paul Shaffer proving to be such an ace accompanist that he was instantly tapped, by composer Stephen Schwartz, to be the show’s musical director, or Victor Garber, with his soaring voice and beautiful baby face, so nailing the role of Jesus that he owned it from minute one and was, in fact, the Solo miembro del elenco que llegó a la versión de la película de 1973.

Sin embargo, eso apenas importaba, ya que lo que se estaba formando era una comunidad que los jugadores ahora se comparan con los artistas y escritores de París en los años 20. Eso suena pretencioso, pero cuando escuchamos otra cinta (subrepticia) de todos los que salen en la casa donde los miembros del elenco se reunirían los viernes por la noche, después del espectáculo (donde se les uniría a personas como Dan Aykroyd, Catherine O’Hara y John Candy), escuchas la efervidad de este grupo de personas que se intentan cada uno. La comedia fue su comunicación, su sesión de atasco, su forma de conectarse. La vida en sí se había convertido en improvisación.

«Godspell» es un espectáculo con un puñado de canciones excelentes, en particular el incandescente de Bacharach «Day by Day», pero en el escenario era esencialmente el libro de Matthew escrito como un niño libre infantil. Fue «Jesus Christ Superstar» cruzó con una versión de vodevil de «Pee-Wee’s Playhouse». Los actores interpretaron el espectáculo ocho veces a la semana en el Royal Alexandra Theatre no actuaron tanto como se riffaron. Y para cuando Eugene Levy asumió el papel de Jesús (y se negó a depilarse el pelo de su cuerpo, por lo que lo metieron en una camiseta sin mangas), se había convertido en una broma en la que la audiencia estaba en la que estaba. Los actores se convirtieron en celebridades locales, y eso, por supuesto, fue solo el comienzo. Decir que el Toronto «Godspell» encendió la revolución de la comedia es adoptar una visión que se siente muy chovinísticamente canadiense. No es nada que puedas probar. Sin embargo, hay un testimonio apasionado de los gustos de Mike Meyers y Lin-Manuel Miranda, quienes acuden al programa como «los Yankees de la Comedia del 27». «Tuviste que estar allí» te muestra que algo estaba en el aire allí, y que se propagó como el virus más feliz del mundo.