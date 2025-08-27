Documental de Venecia ‘Past Future Continua’ obtenido por Taskovski Films

Taskovski películas ha adquirido derechos de ventas internacionales para Morteza Ahmadvand y Firouzeh Khosrovani«El documental» Past Future Continuous «, que tiene su estreno mundial en los días de Venecia, una barra lateral para el Festival de Cine de Venecia.

Película de 2020 de Khosrovani «Radiografía de una familia«Ganó 34 premios, incluidos dos en IDFA.

«Pasado futuro continuo» se centra en Maryam, que huyó de Irán a la edad de 20 años, envuelta en una piel de oveja, escondida entre un rebaño que cruza la frontera montañosa entre Irán y Turquía. La revolución acababa de triunfar, y sus amigos políticamente activos habían sido encarcelados o ejecutados. Su familia decidió salvarla a cualquier costo. Maryam dejó Irán, y nunca regresó.

En Irán, con la ayuda de sus amigos, Maryam instala cámaras de vigilancia en la casa donde aún viven sus padres: una conexión parpadeante con el pasado, proyectada en una pantalla en su hogar estadounidense. Cuando se corta Internet en Irán, las imágenes se congelan o desaparecen, cortando el vínculo de Maryam con su tierra natal.

Los directores dijeron: «La película explora temas de memoria, exilio y los lazos invisibles que perduran a pesar de la distancia, sujetos que resuenan profundamente con los dos».

Irena Tallovski, CEO y jefe de adquisiciones de Taskovski Films, dijo: «‘Pasado futuro continuo’ captura el dolor universal de perder a sus seres queridos y nunca volver a verlos. En el mundo de la guerra, el desplazamiento y la agitación política de hoy, incluido el reciente conflicto en Irán, esta película se siente especialmente oportuna y poderosa».

La película es producida por FIFI Film, Antipode Films, Zalab Film y Rai Cinema, en colaboración con ZDF/Arte.

La película fue apoyada por el Fondo Bertha de IDFA, Visions Sud Est, Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación, Stichting Connected Foundation, Fritt Ord, Viken Filmsenter, Art Council Norway, Norwegian Film Institute, Torinofilmlab y Creative Europe – Programa de medios de la Unión Europea.

La distribución italiana es de Zalab Film.