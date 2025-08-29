Documental de Venecia ‘Do You Love Me’ recogido por Light Dox

Dox ligero ha adquirido los derechos de ventas a Languma de DacherEl documental «Do You Love Me», que tiene su estreno en Venecia Días, una barra lateral para el Festival de Cine de Venecia. Variedad Debuta un clip exclusivo.

«Do You Love Me» es «un viaje juguetón y personal a través de la memoria audiovisual del Líbano», compuso completamente de imágenes de archivo. Es una «carta de amor» a Beirut, que abarca 70 años de cine, televisión, videos caseros y fotografía, «Explorando la psique colectiva libanesa, marcada por la alegría y la intimidad, la destrucción y la pérdida». A través de los ojos de ciudadanos, cineastas y artistas, la película «reconstruye una historia fragmentada en un país sin un archivo nacional, celebrando la expresión creativa como resistencia, renovación y una forma de preservar la memoria».

Daher dijo: «Beirut es el hogar. Es una ciudad suspendida en el intermediario: entre la violencia y la resistencia, la fragilidad y la renovación. Contiene un fuerte sentido de identidad y perseverancia, pero una vulnerabilidad igualmente profunda. Vivir aquí significa navegación de extremos, una y otra vez.» ¿Me encanta «es un reflejo sobre Beirut hoy. Al reinterpretar los franges de cine, las canciones, y la fotografía, y me encanta»? Realidad en capas: su memoria, resistencia, alegría y ternura, y dale a estas imágenes una nueva vida, abriendo un espacio para explorar, recordar y simplemente sentir «.

Anna-Berthollet de Light Dox dijo: «El debut de Lana Daher no es solo una carta de amor poética para Beirut, sino también una meditación profundamente conmovedora sobre la memoria, la resiliencia y la identidad colectiva. Elaborado de manera entera de las medidas de archivo, la película transforma la historia fragmentada del Líbano en una experiencia que es tanto íntima como universal».

Jean-Laurent Cinidis, el productor de la película, dijo: «Producir ‘Do You Love Me’ de Lana Daher ha profundizado mi sentido de lo que el cine puede significar».

La película fue escrita por Daher y Qutaiba Barhamji. Es producido por Csinidis en Films de Force Majeure en Francia y Daher en My Little Films en Líbano. Es coproducido por Wood Water Films en Alemania y Studio Lemon en Francia.

