Documental de Sundance ‘The Dating Game’ se vende de par en par para Cinephil

Documental «El juego de citas«Dirigido por el ganador del Emmy Violet du Feng (» Nanking «) y producido por la ganadora del Oscar Joanna Natasegaram (» The White Helmets «), se ha vendido en siete territorios internacionales después del estreno mundial de la película en el Festival de cine de Sundance y el lanzamiento teatral en el Reino Unido, con un debut teatral de los Estados Unidos programado para octubre.

Ventas internacionales, negociadas por Suzanne Nodale de CinefilIncluyen Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Lituania y Letonia a Nonstop (todos los derechos); Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Albania a Beldocs (todos los derechos); Australia a SBS (derechos digitales); Países Bajos a VPro (transmisión); Bélgica a VRT (transmisión); Hong Kong a Edko/Broadway Cinematheque (teatral); y Hong Kong y Macao a ahora TV (derechos digitales).

El documental de Du Feng examina el cortejo moderno a través de la lente de la cultura de citas de China, donde un desequilibrio de género significativo ha creado una intensa competencia entre los licenciantes que buscan relaciones. La película rastrea a tres hombres que asisten a un bootcamp de una semana de duración dirigido por un popular entrenador de citas que enseña técnicas de «engaño estratégico» para interacciones en línea y fuera de línea.

El entrenador, Hao, se comercializa como un experto en conexión humana, citando su propio matrimonio con un profesional urbano educado como prueba de la efectividad de sus métodos. El documental sigue a los participantes Zhou, Li y Wu mientras navegan por los cambios de imagen y las estrategias de citas diseñadas para impulsar sus perspectivas románticas.

En Los Ángeles, «The Dating Game» abre el 10 de octubre y Nueva York, la película abre el 12 de diciembre.

«The Dating Game» se abrió el 19 de septiembre en el Reino Unido y se está expandiendo en todo el país desde el 30 de septiembre.

La reciente pizarra de Cinephil ha incluido documentales aclamados como «Flee», «The Gatekeepers» y «Hollywoodgate».