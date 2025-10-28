Documental de Joe Torre Dirigido por John Turturro en Producción

jose torreel de larga data Liga Mayor de Béisbol jugador, entrenador y ejecutivo, cobra protagonismo en un nuevo documental dirigido por Juan Turturro y producida por Motto Pictures.

“Joe Torre” trazará la carrera de la figura central, quien dirigió a los Yankees de Nueva York a cuatro campeonatos de Serie Mundial, pero logró mucho más. Sigue siendo la única persona en la historia de la MLB que ha registrado 2.000 hits como jugador y 2.000 victorias como manager.

“El viaje de toda la vida de Joe Torre hacia la Serie Mundial está lleno de altibajos, giros y vueltas,

a través de un paisaje cambiante y tiempos turbulentos. Hay algo profundamente humano

sobre la fuerza silenciosa de Joe Torre», dijo Turturro, en un comunicado. «En una época en la que los hombres en los deportes se escondían

Con sus emociones detrás de la dureza, Joe desafió las convenciones. Su fuerza proviene de

compasión, sus victorias al comprender a las personas”.

Actualmente la producción de la película está en marcha.

El documental examinará la vida de Torre, pasando de ser un niño nervioso con un padre abusivo a un jugador de béisbol profesional que ganó el premio al Jugador Más Valioso de la liga, el MVP en

1971, y a un manager que fue despedido tres veces antes de asumir su rol con los Yankees. Torre jugó 4,272 juegos como jugador y manager y nunca llegó a la Serie Mundial, antes de llevar a los Yankees a una victoria contra los Bravos de Atlanta.

«Es difícil imaginar que un chico nervioso de Brooklyn que tenía baja autoestima pudiera emprender un viaje

«Un viaje como el mío a lo largo de más de 60 años», dijo Torre, en un comunicado. «Una vez no pensé que fuera

yendo a cualquier parte. Pero el béisbol me dio un lugar donde esconderme y, en última instancia, la oportunidad.

encontrar cosas en mí que nunca supe que estaban ahí. Agradezco que John Turturro,

quien fue testigo del sueño de ciudad natal que tuve la suerte de vivir, se une a mí para

Mirar hacia atrás y contar la historia de una manera personal”.

Christopher Clements y Julie Goldman de Motto Pictures producen, con el ejecutivo

productores como Nick Trotta de MLB Studios; Dan Silver, Ryan Harrington de

BD4, el sello deportivo y documental de Banijay America; y Ken Scherer, quien desarrolló el proyecto con la familia Torre. Andrea Torre se desempeña como coproductora ejecutiva.