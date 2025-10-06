Documental de Jim Downey establecido en Peacock para explorar el trabajo de la leyenda ‘SNL’

Legendario «Saturday Night Live«Escritor Jim Downey es el tema de un nuevo documental que llegará a Peacock el 17 de octubre.

Titulada «Downey escribió eso», la película de una hora resaltará los bocetos, la voz cómica y la influencia duradera del escritor más antiguo en la historia de «SNL». Downey se unió al programa en su segunda temporada en 1976 y escribió durante 30 temporadas en cuatro períodos en Studio 8H. Es conocido como el «arquitecto cómico detrás de escena» del «SNL», quien escribió algunos de los bocetos más emblemáticos del programa, líneas cotizables y mordeduras de sátira política. Es cinco veces ganador del Premio Emmy por su trabajo en el programa, que incluye el especial del 50 aniversario en 2025.

«Downey escribió eso» presenta entrevistas con ex alumnos de «SNL» y otras figuras de comedia. En orden alfabético: Fred Armisen, Andy Breckman, Dana Carvey, Greg Daniels, Will Forte, Al Franken, Bill Hader, Darrell Hammond, David Letterman, Jon Lovitz, Seth Meyers, Lorne Michaels, Garrett Morris, John Mulaney, Laraine Newman, Conan O’Brien, Bob Odenkirk, Lawelel, Garrett Morris, John Mulaney, Larraine Newman, Conan O’Brien, Bob Odenkirk, Lawell, Garrett Morris, Juan Mulaney, Loraine Newman, Conan O’Brien, Bob Odenkirk, Lawonnelly Rudolph, Molly Shannon, Martin Short, Robert Smigel, David Spade, Emily Spivey, Ben Stiller y Kenan Thompson.

Downey es el autor intelectual detrás del boceto «Chippendales», gran parte del trabajo de Dana Carvey como George W. Bush y el provocativo material de Simpson de Norm MacDonald’s en «Actualización de fin de semana». Fuera de «SNL», Downey tenía papeles de actuación memorables como director de «Billy Madison» y, recientemente, como la «aventurera navideña» Sandy Irvine en «una batalla tras otra».

El DOC es producido por Broadway Video en asociación con Universal Television Alternative Studio, una división de Universal Studio Group. El ejecutivo de Michaels produce junto a Susan Morrison, Andy Breckman, Erin David, Eddie Michaels, Oz Rodríguez y Brent Hodge. Derik Murray y Brian Gersh Productos ejecutivos.

«SNL» regresó a NBC el sábado 4 de octubre, con el anfitrión Bad Bunny y la invitada musical Doja Cat. La próxima semana contará con Amy Poehler con música en el modelo a seguir, y luego Sabrina Carpenter tirará de doble servicio el 18 de octubre.