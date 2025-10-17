Documental de Becky Hammon en proceso para Aces Coach, campeona de la WNBA

Entrenadora de Las Vegas Aces y seis veces All-Star de la WNBA Becky Hammon está recibiendo el merecido tratamiento documental.

Nombrado “arquitecto de la dinastía” por los deportes y los principales medios de comunicación, el ascenso de Hammon a través del baloncesto hasta el escenario internacional como tres veces ganadora del título de la WNBA será el tema de una película de no ficción de las productoras SMAC y 2463. Variedad puede informar exclusivamente.

El ex profesional convertido en presentador Michael Strahan cofundó SMAC con Constance Schwartz-Morini. 2463 Entertainment fue fundada por la estrella del fútbol Odell Beckham Jr.

“Durante décadas, las mujeres en la cancha han sido subestimadas y se les ha dicho que se mantengan en su carril”, dijo Schwartz-Morini, directora ejecutiva de SMAC. «Becky desafió todas las expectativas y rompió barreras que alguna vez parecieron inquebrantables. Su viaje nos inspira a todos y es un honor para nosotros contar su historia».

A través de diarios de audio nunca antes escuchados, el documental ofrecerá una mirada interna a Hammon en sus momentos más intensos, desde la adversidad que enfrentó mientras era entrevistada para puestos de entrenadora en jefe de la NBA, hasta cuando se convirtió en la primera entrenadora en jefe interina de la NBA con los San Antonio Spurs en 2020. Estas grabaciones, repletas de momentos de frustración, vulnerabilidad y determinación, cuentan la historia no solo del exitoso atleta convertido en entrenador. el mundo ve, sino también la búsqueda personal de Hammon de liderar en sus propios términos.

Fred Anthony Smith, Ajay Sangha y Sean Clifford serán los productores ejecutivos junto a Beckham Jr., Strahan y Schwartz-Morini.

Hace menos de una semana, el New York Times estudió el historial de desempeño de Hammon y dijo que ella es el «estándar de excelencia en la WNBA, la dueña del mayor récord como entrenador en la historia de las finales» y que la dinastía más nueva de la liga fue «un producto de su creación».

