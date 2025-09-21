Documental de baile sincero de Juliette Binoche

De Fred Astaire y Ginger Rogers, se dice que los compañeros de baile más famosos de la pantalla, Katharine Hepburn, declaró que él le dio su clase, mientras ella le dio atractivo sexual. Juliette Binoche y Akram Khan Cada uno tiene ambas cualidades en las espadas, entonces, ¿qué hicieron para ganar al asociarse con una colaboración terpsichoreana en el escenario de Londres? Para 2007, el actor francés ganador del Oscar y el bailarín británico de honor de Royaly Honder habían llegado a las cumbres de sus respectivas profesiones, pero aunque ambos eran artistas consumados, Binoche no era un bailarín profesional, mientras que Khan no era un actor dramático. Presentado en el Teatro Nacional del Reino Unido en septiembre de 2008, la pieza del escenario híbrido «In-I» fue el sorprendente resultado de un esfuerzo mutuo para entrena entre sí en esas disciplinas; 17 años después, el documental dirigido por Binoche «In-i en movimiento«Lo preserva en su medio favorito.

Este no es un trabajo reflexivo. Ensamblado totalmente a partir de imágenes de ensayo de amplio estudio y una vívida grabación en vivo de la producción escénica terminada, «In-I in Motion» está libre de voz en off, entrevistas o cualquier tipo de comentario enmarcado para establecer cómo Binoche y Khan, tan lejos de su improbable experimento, ahora perciben el resultado y lo que aprendieron de él. Más bien, el documental ofrece a los espectadores acceso crudo al proceso de creación, y la rara fascinación de ver a dos artistas líderes a veces fuera de su profundidad, descubriendo nuevas dimensiones a su oficio en el casco, por así decirlo.

A los 156 minutos, la película de Binoche no vende en corta distancia la profundidad y la dificultad de ese proceso, y también exige un poco de compromiso del espectador. Comenzando su carrera en el festival en San Sebastian, el DOC es principalmente de interés para los aficionados a la danza y los devotos de ambos artistas, pero puede terminar cortejando un subconjunto de la audiencia para los eventos de cine de teatro crossover como los populares comunicados de NT Live del Teatro Nacional. Uno se pregunta por qué Binoche, quien marca oficialmente su debut en la dirección de la película con este artículo especializado único, esperó tanto para ensamblarlo para la pantalla, aunque quizás el Doc se beneficia de una distancia crítica. Está claro que considera «In-I», que recibió críticas mixtas en ese momento, como un logro importante en su autoeducación continua como actor, pero sus afectaciones divisivas se presentan claramente en este formato.

Es una película simplemente estructurada de dos mitades, el primer documento de los meses de ensayos para el proyecto (principalmente en estudios de baile desnudos y coner negro), mientras que la segunda presenta la pieza final de 70 minutos en su totalidad propulsora, de mal humor: proceso y pago, trabajo y juego. No hay fechas en la pantalla para marcar el paso del tiempo, aunque sentimos sustancialmente en la porción de ensayo, que progresa desde la ideación inicial y acuática conceptual hasta obstáculos mucho más prácticos y particulares a medida que se avecina la noche de apertura: el drama de la película es más drama y farsa de lo que puede esperar desde el complicado ingeniería de un asiento oculto para producir un efectivo en el medio de la red-aer flotante en el medio-acorde de binoqueque de binoqueque. (Cualquier directora de teatro que mira puede encontrarse con un sudor frío).

La pieza en sí es bastante simple, rastreando el arco de una historia de amor desde el enamoramiento inicial hasta la ruptura extendida amargamente, aunque lleva algún tiempo medir la forma de los fragmentos desorganizados que vemos en el estudio: los restos de argumentos de argumentos aislados y acalorados, confrontados físicos, de diversas vías de diversas y templadas por el famoso entrenador de actuación estadounidense y el movimiento de un movimiento de movimiento. La película gana nervios e intriga del agotamiento palpable, físico y emocional, en ambos artistas en puntos de estos ensayos.

Ese deshilachado puede provocar su trabajo más inmediato, como en el abordaje de Khan de un monólogo vulnerable centrado en la identidad racial y la inseguridad, o su más indisciplinado: a menudo es la risa grande y sucia de Binoche la que rompe la tensión de un movimiento o escena que simplemente no se une. De manera reveladora, el DP para todo este material es la hermana Marion Stalens de Binoche: la confianza y la intimidad son palabras operativas en esta sección sincera del proyecto, durante la cual se les permite fallar y agitar a los artistas, y se nos permite verlos hacerlo.

La puesta en escena final, por supuesto, es un asunto completamente más pulido, mejorado por una cámara que se mueve con las estrellas mientras se deslizan, atan y caen dentro y fuera de amor. Es más bien un trabajo cinematográfico incluso sin la participación de la cámara, incluso comenzando con un encuentro de amor por primera vez en una sala de cine, creado evocativamente a través de efectos de luz brillantes y parpadeantes en las paredes austeras de Merlot de un conjunto minimalista por el artista ganador del premio Turner Anish Kapoor. Pero se beneficia del regalo del primer plano, particularmente cuando la extraordinaria cara de Binoche articula enrojecidos conflictivos de sentir que su baile inexperto, a pesar de todo su progreso habilitado para el ensayo, no puede limitar con la misma precisión. Incluso sin bailar zapatos, Binoche es una intérprete escenario experimentada, pero sigue siendo una de las grandes e intrépidas emotores del cine, mejor vista y sentida con la menor distancia posible: casi dos décadas en los orígenes del proyecto «In-I», esta traducción fílmica se siente como una especie de regreso a casa.