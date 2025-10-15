Documental ‘Avatar’ ambientado en Disney+ sobre las películas de James Cameron

Director James CameronEl minucioso proceso de traer “Avatar” a la pantalla grande será el tema de un nuevo documental.

“Fire And Water: Making The Avatar Films” se estrenará el 7 de noviembre exclusivamente en el servicio de streaming Disney+. El documental de dos partes ofrecerá una inmersión profunda en la realización de “Avatar: The Way of Water” de 2022, así como un vistazo al próximo “Avatar: Fire and Ash” con imágenes detrás de escena y entrevistas con el elenco y los realizadores.

“Avatar” sigue al clan de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) en la luna alienígena de Pandora. El éxito de taquilla original de 2009 y muy La secuela retrasada “The Way of Water” recaudó cada una más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial y son dos de las películas más importantes de la historia. Mientras tanto, Cameron es el único cineasta con tres películas que generarán más de 2 mil millones de dólares, la otra es “Titanic”.

Saldaña instó recientemente a Cameron a considerar la posibilidad de realizar un documental sobre la realización de «Avatar» para «finalmente darnos la oportunidad de explicar, de manera meticulosa, por qué la captura de la interpretación es la forma de actuación más empoderante», dijo. El actor le dijo a Más allá del ruido..

“Avatar: Fire and Ash” llegará a los cines justo antes de Navidad, el 19 de diciembre. Mientras tanto, dos secuelas, “Avatar 4” y “Avatar 5”, están programadas para la temporada navideña de 2029 y 2031.

Más por venir…