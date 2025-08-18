Docu Talent Award va a ‘a una canción sin hogar’

El talento docu del premio East fue otorgado a «A Song sin hogar» del director georgiano Rati Tsiteladze el lunes en Cinelink Industry Days, parte del Festival de Cine de Sarajevo.

La película se centra en Adelina, una joven transgénero de una aldea georgiana que huye a Viena. Mientras navega por la libertad recién descubierta, las cicatrices de su pasado y la hostilidad que su madre enfrenta en casa por apoyarla complica su nueva vida.

La película es producida por Olga Slusareva en Artway Film.

El jurado dijo: «Las imágenes distintivas atraerán a la audiencia, que luego encontrará una interpretación sincera de una vida vivida con honestidad, a pesar del peligro que representa al protagonista».

El premio de postproducción de Avanpost fue para la coproducción de la coproducción armenia «vacas voladoras» por los directores Vahagn Khachatryan y Aren Malakyan, producido por Vahagn Khachatryana e Irene Muñoz Martin.

Esta película de carretera atípica comienza con APO buscando su vaca en un pueblo en Nagorno-Karabakh, en el contexto del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. En medio del caos, Apo encuentra que su vaca da a luz a un ternero, Zemfo. Durante la evacuación, vende sus vacas a compradores kurdos. La madre y la pantorrilla están separadas, marcando el comienzo del viaje de Zemfo.

El jurado dijo: «Este proyecto atractivo y emotivo promete el viaje de un animal que es aterrador, surrealista y preocupante. ‘Las vacas voladoras’ polarizan al jurado, provocando fuertes respuestas de todos nosotros; lo que acordamos es que continuará haciéndolo en su viaje al público».

El premio de distribución Dafilms.com fue para «Land of Fire» del director checo Nikola Klinger, producido por Kristina Husová.

En el país golpeado por incendios forestales, la búsqueda de justicia de un padre afligido por su hija asesinada se entrelaza con historias de pérdida, resiliencia y limpieza espiritual, ya que las comunidades locales enfrentan tragedias a través de rituales tradicionales y carreras de derby de demolición.

El jurado dijo: «Un elenco vibrante de personajes merece una audiencia amplia. ‘Land of Fire’, por lo tanto, es un destinatario merecedor de este premio, ya que toma una historia oscura de América del Norte con una perspectiva europea original. La combinación del dolor de la historia y la dureza de los entornos crean un reloj fuerte».

Durante el evento, los representantes del Festival de Cine Ji.Hlava revelaron los nombres de los productores emergentes 2026. El programa tiene como objetivo promover productores de documentales europeos talentosos y les proporciona una gama de apoyo de redes, educativos y promocionales durante todo el año. Diecisiete productores europeos estarán acompañados por un productor de Etiopía, que es el país invitado. El programa consta de tres talleres, que tienen lugar en Jihlava en octubre, durante el Berlinale en febrero, y en un lugar aún se anunciará para la tercera sesión en la primavera.

Productores emergentes 2026

Dominic Spitaler, Austria

Maarten d’Hollander, Bélgica

Pavla Klimešová, República Checa

Julie Meigniez, Francia

Evi Stamou, Grecia

Anna Tóth, Hungría

Angelo Rocco Troiano, Italia

Ringaite Leščinskienė, Lituania

Yesan Concenar, Luxemburgo

Ivana Shekkutkoska, Macedonia del Norte

Anita Vedå, Noruega

Maria Krauss, Polonia

Bernardo Lopes, Portugal

Tomáš Gič, Eslovaquia

Caroline Drab, Suecia

Azra Djurdjevic, Suiza

Eugene Rachkovsky, Ucrania

Nahumonay Dereje, Etiopía (país invitado)