Docenas salpicadas de banderas y pancartas rojas y blancas en Pacitan sufrieron daños, esta es la explicación del jefe de policía

PacitanoVIVA -Dobles el 80 aniversario de la República de Indonesia, los residentes siempre compitieron para instalar el Saka rojo y blanco y pancartas tanto en casa como en el medio ambiente. Esto se hace comúnmente como una forma de espíritu de cultivar el espíritu de patriotismo para la nación y el estado, así como la evidencia de respeto y amor por la patria.

Leer también: Los ciudadanos de PLN Wanti-Wanti prestan atención a la distancia segura para instalar los atributos de aniversario indonesio con la red eléctrica



Sin embargo, hubo eventos desgarradores que ocurrieron en Pacitan. Las personas desconocidas se hacen problemas deliberadamente antes del 80 aniversario de la República de Indonesia dañando a un número bandera Merah Putih, que se ha instalado en su poste, a lo largo de la carretera ambiental en el distrito de Bandar, Regencia Pacitan, Java Oriental.

Según Suyanto, el jefe de Krajan Hamlet, pueblo de Banguari, distrito de Bandar, explicó que la destrucción de las banderas rojas y blancas y las pancartas rojas y blancas se conocían desde el viernes 8 de agosto hasta el domingo 10 de agosto de 2025.

Leer también: Awaken Nationalism, la policía regional de Priok distribuyó la bandera roja y blanca a los usuarios de la carretera





Daño a la bandera roja y blanca en Pacitan

Los residentes se sienten molestos por el incidente porque ha estado luchando por poner la bandera del símbolo del estado unitario de la República de Indonesia.

Leer también: Fenómeno de la bandera de una pieza, Wamendagri: puede haber críticas para ser transmitidas



Según los informes de los residentes, hay alrededor de docenas de banderas dañadas. El daño a la bandera fue derribado, desgarrado y algunos incluso pisaron.

«En Krajan Hamlet hay aproximadamente 12 banderas y Umbul Umbul. La bandera estaba destrozada por la cuerda, algunos fueron desgarrados al costado de la carretera y el Umbul rojo y blanco Umbul también se rompió y otros fueron rastreados «, dijo.

Los líderes de la comunidad de Sonaryo y el ex jefe de policía de Bandar agregaron que la destrucción de la bandera era un acto contra la ley.

«Si ve daño, esto es llevado deliberadamente por personas.

El jefe de policía de Pacitan, AKBP, Ayub Diponegoro Azhar, enfatizó que el incidente había visitado la escena del crimen y realizó una investigación. El robo de la bandera supuestamente se relacionó con la competencia de orden el 17 de agosto entre las aldeas en el distrito de Bandar.

«No había banderas que se desgarraran, solo el poste había caído. Mientras que los perpetradores todavía estaban en la etapa de investigación», dijo

Ahora todas las banderas están en proceso de reparación y se volverán a instalar. Mientras tanto, la comunidad le dio grandes esperanzas a la policía para que los perpetradores fueran arrestados de inmediato. Se teme que interfiera con Kamtibmas en la cima del 80 aniversario de la independencia indonesia la próxima semana.

Informe Agus Wibowo/Tvone Pacitan