Docenas de residentes de Semarang envenenados después de comer la celebración de la celebración

SemarangVIVA – docenas de residentes realmente envenenamiento Después de comer alimentar que provino de la celebración realizada por una de las familias de la región.

«Docenas de residentes en una de las aldeas de la región de realmente Wetan asistieron a la celebración de conmemorar la muerte de un miembro de la familia en el área», dijo el comisionado jefe de la policía de Genuk, Rusmanto, en Semarang, el sábado.

Según él, la familia que realizó una celebración que se celebró el viernes 12 de septiembre, cocinando los platos servidos.



Víctimas de envenenamiento masivo. (Ilustración fotográfica).

Explica la comida servida en la caja de la caja de arroz. entre Otro arroz, en escabeche, salsa de chile frito de hígado de pollo y platos de carne de res.

Después de regresar a casa y comer la comida servida, dijo, algunos comenzaron a quejarse de dolor y náuseas.

«A la medianoche había 21 personas que tuvieron que ser llevadas de urgencia al Hospital WongSonegoro debido a los vómitos y la diarrea», dijo.

Según él, la policía que recibió el informe había asegurado muestras de alimentos que supuestamente eran la causa del envenenamiento que se examinaría en el Laboratorio de Salud de la Ciudad de Semarang.

Además, continuó, la policía también había solicitado información sobre el organizador de la celebración supuestamente también víctimas de la intoxicación alimentaria.

«No se puede cuestionar en detalle porque su familia también experimentó envenenamiento», agregó.

Agregó que la policía también continuó coordinando con los oficiales de Puskesmas Janganayu para monitorear la condición de los residentes sospechosos de ser envenenados. (Hormiga)