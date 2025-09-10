Docenas de prueba de habilidad de Toyota Fortuner en Bukit Aslan

Lampung, Viva – Toyota Fortuner Conocido como uno de los SUV que a menudo se usa para probar varias condiciones de la carretera. Este automóvil a menudo se elige debido a una combinación de rendimiento del motor, comodidad de la cabina y durabilidad en terrenos pesados.

Leer también: Lista de precios de autos usados ​​Toyota Fortuner y Mitsubishi Pajero Sport, comenzando en Rp230 millones



El uso de Fortuner no solo se limita a las necesidades diarias, sino también a las actividades al aire libre. Su personaje duro hace que este vehículo a menudo aparezca en las actividades de gira y fuera de la carretera.

El terreno montañoso, los caminos de tierra, los caminos resbaladizos se convierten en la arena de prueba que muestra la capacidad del sistema de conducción Fortuner 4×4. La tecnología integrada en TI ayuda al conductor a mantenerse segura de enfrentar rutas extremas.

Leer también: El motor del motor murió, Fortuner cayó en un acantilado en Labuan Bajo, 1 persona fue asesinada



Una serie de variantes Fortuner como GR Sport, VRZ, SRZ, al antiguo tipo VNT siguen siendo populares entre los usuarios. Se dice que la presencia de la última variante con un motor de 2.8 litros está completando cada vez más las necesidades de los fanáticos de la carretera.

Para algunos propietarios, probar vehículos en rutas desafiantes ofrece diferentes experiencias en comparación con el uso urbano. Esta actividad también es un lugar para profundizar las habilidades de manejo en diversas condiciones.

Leer también: Toyota Fortuner Hybrid se vende oficialmente, el precio es casi Rp1 mil millones



La emoción generalmente se realizó cuando la comunidad automotriz celebró una gran reunión. Touring, Medan Prueba, a las actividades sociales se convierte en una serie que conecta pasatiempos y la unión.

El viernes 5 de septiembre de 2025, la comunidad Toyota Fortuner Club of Indonesia (Id42ner) realizó una gira por Bandar Lampung. El evento también se reunió con divertidas actividades fuera de la carretera en el área de Aslan Bukit al que asistieron docenas de unidades Fortuner.

Alrededor de 300 participantes asistieron con 120 unidades Toyota Fortuner de 27 capítulos en varias regiones. Esta celebración es parte del octavo aniversario del capítulo Id42ner de Lampung con el tema de Mider Adok Lampung #3.

«Aún con el espíritu de las carreras de Gazoo, superando los límites para mejor, nuevamente mantuvimos una divertida carretera que siempre recibió un alto entusiasmo de los miembros», dijo Djoko Wiyono, presidente Id42ner, citado por Vivi Automotive de la declaración oficial, miércoles 10 de septiembre de 2025.

En la actualidad, Id42ner tiene 27 capítulos y más de 3.200 miembros activos en toda Indonesia. Además de las actividades automotrices, esta comunidad también participa en programas sociales, educación y preservación ambiental.