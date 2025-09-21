La HayaVIVA – Al menos 30 personas fueron arrestadas disturbios En La Haya, los Países Bajos, que causaron herir a dos policías, según la declaración del alcalde, el jefe de policía y la oficina del fiscal local.

«Nos enfrentamos a una explosión de violencia que nunca antes había sucedido. Las manifestaciones pacíficas tuvieron que ser disueltas porque la seguridad de los participantes ya no podía estar garantizada», dijo el alcalde de La Haya, Jan Van Zanen, según lo citado por el periódico Algemeen Dagblad.

Según el alcalde del Grupo Minder provenía de varias regiones en los Países Bajos. Atacaron a la policía, el caballo de la policía, a los periodistas.

El jefe de la policía de La Haya, Karin Krukkert, enfatizó que alrededor de 30 personas fueron arrestadas debido a los disturbios, la mayoría debido a actos de violencia contra las autoridades.

Algunos todavía están siendo arrestados, mientras que otros han sido liberados, pero la posibilidad de arrestos adicionales todavía existe. Agregado Krukkert, dos policías heridos estaban en una condición mejorada.

Los disturbios estallaron el sábado (9/20) cuando se celebró una acción contra la política de inmigración del gobierno holandés. La manifestación condujo a un choque con la policía y se extendió a varias áreas urbanas.

Los manifestantes quemaron un auto policial y arrojaron el aparato con piedras. Para disolver las masas, la policía usó un cañón de agua.

Aunque la acción se disolvió, varios grupos con actitudes agresivas permanecieron en la estación y continuaron provocando a las autoridades. La policía equipada con bastones persiguió y arrestó.

Además, los alborotadores rompieron la ventana de la sede del Partido Demócrata 66 (D66) y quemaron el bote de basura en la entrada.

Los testigos conocidos por Ria Novosti dijeron que un grupo de personas reunidos en la oficina del partido gritó demandas de que los centros de refugios en los Países Bajos se cerraron.

El primer ministro holandés, Dick Schoof, condenó los actos de violencia contra la policía y el vandalismo que sucedió en la oficina del partido D66. Dijo que la acción era inaceptable. (Hormiga)