Docenas de motocicletas fueron dañadas por el contenido del pertalite con rodea solar en la estación de servicio West Yakarta, cambiando las bujías para drenar el tanque

Yakarta, Viva – Hasta 25 unidades de bicicletas motor supuestamente dañado por el reabastecimiento de petróleo (Bbm) tipo Pertalito mezclado solar en la estación de llenado de combustible público (Gasolinera) 34,116.12 Pertamina en Kembangan, West Yakarta (West Yakarta).

Leer también: El ministro de Asuntos Exteriores espera que RI ayude a Gaza por tierra, no desde el aire



«Alrededor de 25 motos pero no han sido revisadas nuevamente. Daño entre Otros reemplazan las bujías, la inyección, el cambio de aceite. Pero eso es solo más o menos tres motos, el resto está drenado el tanque «, dijo el empleado del taller de reparación de motos cerca de la estación de servicio, Della en Yakarta el martes.

Della dijo que, según las historias de los propietarios de motocicletas, la pertamina o las estaciones de gasolina habían sido responsables de pagar una compensación para los conductores.

Leer también: Canadá deja caer 10 toneladas de ayuda a Gaza por aire



«Dijo que había compensación. Quien sea la víctima fue reemplazada por Pertamina», dijo Della.



Pertalite SPBU BBM Bomba en West Yakarta está instalada en una línea policial

Leer también: La policía intervino para investigar el caso solar mezclado con Pertalite en la estación de servicio West Yakarta que hizo un golpe de moto



Ahora, los empleados en Bengkal, donde Della está trabajando para mejorar docenas de motocicletas, solo dos técnicos.

«La duración del trabajo por motocicleta no se puede estimar porque solo dos técnicos», dijo Della.

El taller también ofrece una garantía durante siete días para motocicletas reparadas.

«Hay una garantía de siete días. Si hay más quejas, lo arreglamos nuevamente», dijo Della.

Hasta las 12.08 WIB, la estación de servicio aún no había proporcionado más información relacionada con el examen por parte de la policía porque la gestión de la estación de servicio no estaba en la ubicación.

Las operaciones de SPBU también se cerraron, por lo que muchos automovilistas que finalmente se volvieron y no llenaron combustible.

Anteriormente, admitieron que la huelga de una motocicleta, varios automovilistas después de repostar en la estación de servicio se debían a la negligencia de los oficiales.

«There was an error in filling from the tank car to the tube. BBM (fuel oil) Biosolar entered the Pertalite. That was a mistake from the supervisor who carried out the activity did not move the hose to the tank. So that there was a strike on the customer’s motorbike,» said the gas station manager 34,116.12 Ramses Sitorus at the location, Monday 4 August 2025. (Ant)