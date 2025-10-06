Docenas de MIPYME guiadas por el mercado popular de Mandalika, Pertamina Patra Niaga: El símbolo de la independencia económica indonesia

Yakarta, Viva – Hasta 20 Umkm Fomente por PT Pertamina Patra Niaga participó en el aumento del evento La fiesta del pueblo Mandalika. El evento fue para apoyar el evento internacional del Gran Premio de Indonesia 2025 del 3 al 5 de octubre de 2025.

El secretario corporativo de PJ, Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dijo que el UMKM de la compañía presentó una variedad de productos superiores y trajo un espíritu económico populista a turistas de varias partes del mundo. Comenzando desde el típico tejido culinario de Lombok, tradicional hasta joyas de perlas.

«La presencia de las MISMES de Pertamina Niaga Niaga no es solo para animar el evento, sino también un símbolo de independencia económica y promoción cultural indonesia en el ámbito internacional», dijo Roberth a partir de su declaración el lunes 6 de octubre de 2025.

Según Roberth, el director de marketing regional de Pertamina, Patra Niaga Eko Ricky Susanto, también estuvo presente para visitar una serie de cabinas UMKM fomentadas en el mercado del pueblo de Mandalika. Durante la visita, Eko interactuó directamente con los actores comerciales y apreció los diversos productos superiores que se exhibieron.

«La participación de las MIPYME fomentadas en el Gran Premio Internacional de Pertamina de Indonesia es una manifestación tangible de nuestro compromiso para fortalecer la economía regional. A través de esta oportunidad, queremos garantizar que el espíritu de energía también fluya para la comunidad y las empresas locales», dijo.

Una de las MIPYME asistidas, Seli Meminda Dwi Cahyaningsi, propietaria del sate, la Sra. Lilik, dijo que, dado que era parte de la UMKM de Pertamina en 2021, sus productos culinarios típicos de Lombok continuaron innovando y ahora se conocen por países extranjeros.



Pertamina Patra Niaga. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

«Estamos muy agradecidos de poder participar en el Partido Popular de Mandalika este año. Muchos turistas extranjeros probaron y les gustó nuestra envoltura de satay», dijo.

Otro actor, Indah Rahmawati, fundador de Nyalakok Tenun, trajo obras de tejido de mujeres Lombok.

«Todos nuestros tejedores son mujeres que preservan la cultura de tejer típica de Lombok. Este evento nos abre nuevas oportunidades para que introduzcamos los resultados de los productos de tejido y derivados como accesorios a más personas», explicó.

Mientras tanto, Ni hizo Pipin, propietario de Mutiara Gitbay, dijo que a través del apoyo de Pertamina Patra Niaga, su partido recibió muchos beneficios, que van desde la capacitación hasta la oportunidad de actuar en grandes eventos como MotoGP Mandalika.