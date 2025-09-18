Docenas de graduados de Akti están listos para enfrentar los desafíos de la futura industria automotriz

Karawang, Viva – Toyota Indonesia continúa enfatizando su compromiso en el desarrollo de recursos humanos (recursos humanos) en la industria automotriz nacional. A través de la Academia Comunitaria de Toyota Indonesia (AKTI), la compañía ofrece a los jóvenes educación vocacional que es relevante para las necesidades industriales.

Desde su establecimiento en 2015, AKTI se ha convertido en una parte importante del ecosistema de educación vocacional. Esta academia está aquí para responder a los desafíos del mundo del trabajo mientras apoya los programas gubernamentales para fortalecer el desarrollo de recursos humanos.

No hace mucho, Akti se graduó de la novena generación con un total de 70 estudiantes. Consistieron en 54 graduados del programa D2 de la operación de ensamblaje de cuatro ruedas (TOPKR) y 16 graduados del programa D1 Automation Mantenance Engineering (TPMO).

Presidente Director de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (Tmin), Nandi Julyanto, enfatizó la importancia del papel de esta academia. «Akti puede ser el puente del nacimiento de generaciones superiores con el espíritu de innovación sin parar, aquellos que son receptivos, ágiles y duros», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, jueves 18 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, Akti también lanzó una década del viaje de la academia. El libro registra el proceso permanente hasta el trabajo de Akti para apoyar la agenda nacional de educación vocacional.

El vicepresidente de Pt Tmin, Bob Azam, enfatizó que la estrecha relación entre el mundo de la educación y la industria. «La existencia de esta academia puede difundir las mejores prácticas o aprendizaje de lecciones para otras industrias que desean desarrollar recursos humanos de acuerdo con sus respectivas necesidades industriales», dijo.

Hasta ahora, Akti ha producido un total de 429 graduados. Algunos de ellos ahora ocupan una posición importante en PT Tmin y la cadena de suministro de Toyota, y otros incluso reciben una tarea en el extranjero.

El plan de estudios en AKTI está diseñado en armonía con el desarrollo de la industria automotriz global. El aprendizaje incluye automatización, mecatrónica, robótica, a Internet de las cosas (IoT), en línea con la transición a los vehículos de electrificación.

Los ex alumnos de Akti, Aang Kristanto, compartieron su experiencia después de seguir una carrera en Tmin. «El conocimiento adquirido no es solo habilidades y conocimientos, sino también integridad, disciplina, actitud y moral», dijo.

Además de producir graduados, Akti también talló logros en varias competiciones. En 2025, los estudiantes de la Academia ganaron medallas de oro y plata en el Concurso de Habilidades de Asia Pacífico en Tailandia.