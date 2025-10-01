Docenas de estudiantes en Tasikmalaya son sospechosos de MBG Poison

TasikmalayaVIVA – Docenas de estudiantes de la Escuela Vocacional del Estado de Cipatujah, Regencia de Tasikmalaya, supuestamente experimentado envenenamiento Después de comer el menú Comer nutritivo gratis (Mbg), Miércoles 1 de octubre de 2025.

Varios estudiantes experimentaron náuseas, mareos, dolor abdominal, a diarrea después de comer MBG que se distribuyó en la escuela. El jefe de la aldea en Waras, distrito de Cipatujah, yayan Siswandi, confirmó la existencia de este caso.

«Si bien hay sospecha de envenenamiento, hay 33 personas», dijo cuando se confirmó el miércoles por la tarde.

Yayan explicó, los estudiantes sintieron los síntomas de náuseas, dolores de estómago, diarrea y mareos. Estos síntomas aparecen después de regresar a sus hogares, no cuando están en la escuela.

«El problema es que desde la escuela se ha disuelto, almuerzan en casa. Indicó que hay menos carne higiénica, bastante maloliente», dijo Yayan.

En la actualidad, las víctimas reciben tratamiento médico en clínicas y centros de salud. La ambulancia del pueblo también fue alertada de anticipar una emergencia.

«Todavía no aumenta, la víctima se distribuyó a clínicas y centros de salud, ambulancia de la aldea de espera», agregó Yayan.

Mientras tanto, el jefe de policía de Cipatujah de la Policía Regional de Tasikmalaya, AKP Supian, aún no había proporcionado información cuando TVONENEWS intentó confirmar a través del mensaje de WhatsApp a 15.31 WIB.

Informe: Denden Ahdani/Tvone Tasikmalaya