Docenas de estudiantes de SDN 01 Gedong Pasar ReBo Mass Conspreening, se retiraron nuevamente 240 paquetes de mbg, se examinó la muestra, la muestra se examinó

Yakarta, Viva – Muestra menú alimentos nutritivos gratis (Mbg) que lo hace envenenamiento Se han tomado estudiantes de Mass de SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, East Yakarta, para su inspección. Esto es para enviarles envenenamiento debido a qué menú de comida.

«Esta mañana hubo inmediatamente del Sub -Departamentos de Salud East Yakarta, BPOM estuvo presente, el Centro de Salud del Distrito estuvo presente», dijo el Jefe de Policía de Pasar Rebo, comisionado de policía adjunto I Wayan Wijaya, martes 30 de septiembre de 2025.

Hay un total de 240 paquete El menú MBG se distribuyó a Sekokah esta mañana. Sin embargo, todo tirado Después de que hubo un envenenamiento. Con respecto a si la escuela y el SPPG serán examinados, la policía dijo que todavía estaban en el proceso de investigación.

«240 (paquete). Fue dibujado directamente», dijo.

Anteriormente informaron, docenas de estudiantes de SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, East Yakarta, supuestamente experimentaron envenenamiento después de comer alimentos nutritivos (MBG) distribuidos por la escuela, el martes 30 de septiembre de 2025.

«Sí (hay) el incidente. A las 07.15», dijo el Jefe de Policía de Pasar Rebo, comisionado de policía adjunto I Wayan Wijaya, martes 30 de septiembre de 2025.

Se registraron hasta 20 estudiantes experimentando síntomas de náuseas, vómitos, dolor abdominal a mareos. Cinco de ellos incluso tuvieron que ser llevados a la sala de emergencias en el Hospital Regional de Pasar Rebo para recibir tratamiento adicional.