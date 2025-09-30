Docenas de estudiantes de SDN 01 Gedong Pasar rebo intoxing mbg, 5 entrando en la sala de emergencias

Yakarta, Viva – Docenas de estudiantes de SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, East Yakarta, supuestamente experimentado envenenamiento Después de comer alimentos nutritivos (Mbg) distribuido por la escuela, martes por la mañana, 30 de septiembre de 2025.

«Sí (hay) el incidente. A las 07.15», dijo el Jefe de Policía de Pasar Rebo, Comisionado de Policía Adjunto I Wayan, martes 30 de septiembre de 2025.

Hasta 20 estudiantes fueron registrados experimentando síntomas de náuseas, vomitarDolor abdominal hasta que se marezcan. Cinco de ellos incluso tienen que ser urgentes a IGD Pasar Rebo Regional Hospital para recibir tratamiento adicional.

«Para los estudiantes que se sienten náuseas, mareados, vomitando después de consumir alimentos», dijo.

Según la información, el menú MBG que se compartió esa mañana consistió en fideos fritosHuevos fritos, tofu, capcay y fresas. Estimaciones provisionales, el envenenamiento proviene de fideos fritos cuyo color es pálido y huele mal.

Alrededor de 07.05 WIB, los estudiantes de los grados 1 y 2 han distribuido cajas de alimentos. Pero algunos niños se quejan de fideos malolientes, luego no mucho los síntomas de las náuseas y los vómitos aparecen de uno de los 2 estudiantes de clase.

Al encontrar esta condición, la escuela anunció inmediatamente que los estudiantes dejan de consumir la comida. Pero varios estudiantes lo habían comido primero. La distribución de MBG en la escuela se ha estado funcionando desde agosto de 2025.

La entrega fue realizada por la Agencia Nacional de Nutrición SPPG (Fundación Amena Mulya Indonesia) con un total de 200 cajas por día. En la actualidad, la escuela junto con las agencias relacionadas están rastreando las causas del envenenamiento.

«Por la condición de todos los estudiantes han sido repatriados. Hay 5 estudiantes que fueron llevados al Hospital IGD Pasar Rebo y también han regresado», dijo nuevamente.