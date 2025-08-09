Docenas de ataques armados y activos de PT IMIP, varios perpetradores fueron asegurados

MorowaliVIVA – La situación tensa ocurrió en el área del PT Indonesia Morowali Industrial Park (Imip), Central Sulawesi, jueves por la noche, 8 de agosto de 2025.

Un grupo de personas desconocidas armadas bruscamente, palitos de hierro, a los arcos, realizando acciones brutales en la forma Saqueo y destrucción de activos de la empresa. PT IMIP a través de su declaración escrita confirmó esto.

«Alrededor de las 22:00 Wita, varias personas desconocidas que llevaban varias armas afiladas, palitos de hierro y arcos, llevaron a cabo acciones anarquistas y saqueo de los activos de PT IMIP», dijo en una declaración escrita recibida el sábado 9 de agosto de 2025.

Las masas atacaron y quemaron varias unidades de vehículos propiedad de la compañía. Sin parar allí, también saquearon un gran cable de cobre en forma de bobina o un rollo grande.

«De los videos aficionados dispersos en las redes sociales, también se vio a un grupo de personas arrojando a los oficiales de policía con piedras», dijo.

De hecho, varios empleados también se convirtieron en el objetivo de berrinches. Instado por el ataque, la policía había emitido un disparo de advertencia. Sin embargo, debido a que el lanzamiento de piedra y el ataque del arco continuaron, las autoridades finalmente dispararon una bala de goma para disolver las masas.

«Como resultado de las acciones anarquistas y saqueadoras que ocurrieron, la Policía de la Resión Morowali (Polres) logró asegurar a varios sospechosos autor Saqueo «, citó nuevamente la declaración escrita.

Se dijo además que la estación de policía sospechosa de saqueo había sido asegurada. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado la pérdida total de la compañía.